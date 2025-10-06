Rewe-Kunde macht Preis-Entdeckung im Regal – „Geisteskrank“

Während Aldi mit seiner Preissenkung bei Nudeln auf 69 Cent zuletzt für leuchtende Kunden-Augen sorgte (wir berichteten), wird die Euphorie bei Rewe jetzt ausgerechnet im Schokoladen-Regal gedämpft!

5 Euro für 100 Gramm Schokolade scheint auch in Zeiten nach der Inflation ein unfassbarer Preis. Bei Rewe wurde er laut einem Kunden jetzt aber Realität. Es wirft einen üblen Schatten für die diesjährige Weihnachtssaison voraus.

Rewe entsetzt mit Schoki-Preis!

Zugegeben: Hinter dem horrenden Produkt-Preis verbirgt sich eine Schokoladen-Tafel der Marke Lindt, die per se für ihre höheren Preise bekannt ist. Der namhafte Hersteller begründet seine Preise durch sein Image als Premiummarke, die Verwendung hochwertiger Zutaten sowie ein aufwendiges und seit Jahrzehnten erprobtes Herstellungsverfahren.

+++ Finger weg von diesem Produkt bei Rewe und Edeka – das Etikett zeigt es schon +++

Doch Name, hochwertige Ingredienzien und Co. hin oder her, aber knapp 5 Euro für 100 Gramm Schokolade zu zahlen, erscheint auch einem Rewe-Kunden auf „Reddit“ jetzt „geisteskrank“. Während manch ein Kunde an der Echtheit des zum Beitrag geteilten Fotos zweifelt, legt ein anderer den Finger in die Wunde: „Scheint tatsächlich der Lindt Preis zu sein. Auf deren Seite wollen sie auch 4,99 Euro.“ Das bestätigen auch Recherchen dieser Redaktion.

Auch andere Rewe-Kunden sind ob dieser Entdeckung fassungslos und können nicht nachvollziehen, wie es zu solch einem Preis kommen kann. „Habe diese Tafel mit 2-3€ in Erinnerung vor recht kurzer Zeit. Ein Sprung auf 5€ erscheint mir etwas übertrieben“, wird so etwa ein Kunde deutlich. Auch der nächste meint: „Mag da die Sorten eigentlich sehr, aber 5 Euro für 100 Gramm ist wirklich dreist. Hab es dann stehen lassen.“

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Das steckt hinter dem Preissprung

Grund für den saftigen Preis beim Kult-Produkt könnte mal wieder die Schokoladen-Krise sein, über die auch diese Redaktion zuletzt berichtete (mehr dazu hier >>>). Denn Ernteausfälle zogen massive Preiserhöhungen nach sich. Wie der „Stern“ berichtete, zog auch Lindt infolgedessen die Notbremse – und kaufte weniger Schokolade ein.

Noch mehr News für dich:

Ob der Kult-Hersteller uns das auch zur diesjährigen Weihnachtssaison bei Rewe, Edeka und Co. spüren lassen wird, bleibt abzuwarten. Doch sollten sich Kunden besser auf das Schlimmste vorbereiten.