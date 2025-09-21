Spartipps bei Rewe, Lidl und Co.: So zahlen Kunden weniger

Jeden Verbraucher zieht es mindestens einmal die Woche in den Supermarkt oder Discounter. Ob für den Wocheneinkauf oder ein paar Kleinigkeiten. Meistens verlassen Kunden die Filialen von Rewe, Lidl und Co. jedoch mit mehr im Einkaufswagen als gedacht. Doch das muss nicht sein …

Denn es gibt ein paar einfache Tricks, wie Kunden von Rewe, Lidl und Co. Geld sparen können. Und dabei muss man die Supermärkte und Discounter einfach mit ihren eigenen Waffen schlagen. Denn vor allem die Musik in manchen Läden ist kein Zufall, sie soll das Kaufen anregen. Ein Experte weiß da aber Abhilfe!

Spartipps für den nächsten Besuch bei Rewe & Co.

„Liegt der Takt der Musik unterhalb unseres Ruhepulses, triggert das langsamere Bewegungen“, erklärt Konsum-Psychologe Prof. Dr. Georg Felser gegenüber „Bild“. Das führe dazu, dass Kunden länger im Laden verweilen. Einen Trick gibt es aber, wie der Experte weiter verrät: „Hören Sie über Kopfhörer Ihre eigene Musik oder einen Podcast.“

Wer also seine eigenen Kopfhörer trägt und selbst die Musik auswählt, entzieht sich der psychologischen Manipulation im Supermarkt. Bei diesen Tricks bleibt es aber nicht – denn sparen geht auch an andere Stelle. Laut Prof. Felser ist der sogenannte Ankereffekt oft am effektivsten: „Wenn Sie z. B. einen teuren Kaffeeautomaten neben einen ebenfalls teuren, aber im Vergleich günstigeren stellen, wird der günstigere eher gekauft – der teure gilt als preislicher Anker, wir orientieren uns daran.“

Zudem rät der Experte gegenüber „Bild“, dass sich Kunden von Rewe, Lidl und Co. streng an ihre Einkaufsliste halten sollten. Des Weiteren sei es auch immer von Vorteil, wenn man sich Rabatt-Aktionen bewusst macht und genau prüft, ob man das angebotene Produkt auch ohne Preisreduktion kaufen würden.