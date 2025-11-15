Kaum Besserung bei Rewe, Lidl & Co. – Kunden müssen kurz vor Weihnachten schlucken

Die diesjährigen Schokopreise dürften so manchem Kunden von Rewe, Lidl und Co. vor der anstehenden Weihanchtssaison Kopfschmerzen bereiten. Jeder muss sich individuell die Frage stellen, ob es der Schoko-Weihnachtsmann, Lebkuchen oder gar ein Adventskalender in diesem Jahr einem überhaupt wert sind, deutlich tiefer in die Tasche zu greifen.

Denn dass die Schokoladenpreise gar wieder sinken, das ist in nächster Zeit erst mal nicht in Sicht. Im Gegenteil: Experten schlagen schon jetzt Alarm. Selbst Chefs von Rewe, Lidl und Co. sind angesichts der Preise fassungslos.

Schoko-Krise bei Rewe, Lidl und Co.

Wie zunächst die „Lebensmittel Zeitung“ berichtete, werden in diesem Jahr im Handel bis zu 20 Prozent mehr für Schokoladen-Produkte verlangt. Während Rewe, Lidl und Co. auf die Industrie verweist, kann die nur weiter auf gestiegene Kosten für Kakao, Haselnüsse, Verpackung, etc. weiterverweisen.

Regenfälle und Dürren in den Anbauländern hätten schon im Vorjahr für große Ernte-Einbußen gesorgt. Das machte sich auch am Preis bemerkbar, wurden für eine Tonne Kakao im Dezember 2024 satte 11.957 Euro fällig. Mitterweile hat sich der Tonnenpreis für Kakao wieder mehr als halbiert. Auch Zucker- und Milchkosten sind gesunken. Doch immer noch muss für Kakao rund 30 Prozent als noch im November des Vorjahres gezahlt werden.

Kunden vor Boykott?

Für namhafte Hersteller wie Ferrero, Lindt und Ritter hat das schon jetzt mit Einbußen bei den Marktanteilen spürbare Folgen. Sie reagieren mit höheren Preisen – und zum Teil schrumpfenden Verpackungen. Ein Ende der großen Schoko-Misere ist laut Experten weiterhin nicht absehbar.

Schon jetzt rufen viele Kunden von Rewe, Lidl und Co. zum Boykott von Schokoladenprodukten auf. Mehr dazu kannst du etwa hier nachlesen >>>.