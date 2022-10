Rewe, Lidl und Co: Bitter für Kunden – DIESES Produkt ist jetzt noch teurer

Die schlechten Nachrichten für Kunden von Rewe, Lidl und Co. reißen einfach nicht ab.

Fast wöchentlich gibt es neue Hiobsbotschaften für viele Menschen in ganz Deutschland. Dieses Mal trifft es ein Produkt bei Rewe, Lidl und Co., das so teuer ist wie noch nie zuvor.

Rewe, Lidl und Co.: Nächste bittere Nachricht für Kunden

Um genauer zu sein handelt es sich dabei um Brot. Laut der „Lebensmittelzeitung“ ist der Preis in der EU in den letzten zwölf Monaten um 18 Prozent angestiegen. Damit ist Brot so teuer wie noch nie zuvor.

Wie auch bei vielen anderen Preissteigerungen ist der Hauptgrund dabei der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Die beiden Länder sind wichtige Exporteure in Sachen Getreide, Weizen, Mais, Ölsaaten, Sonnenblumen und Düngemitteln.

Die Brotpreise sind bei Rewe, Lidl und Co. extrem gestiegen. Foto: IMAGO / Martin Wagner

Rewe, Lidl und Co.: Preis liegt unter EU-Schnitt

Kunden, die bei Rewe, Lidl und Co. einkaufen gehen, dürfte das sicherlich auch schon aufgefallen sein, dass die Brotpreise extrem gestiegen sind. Aktuell befindet sich der Preis für Brot in Deutschland mit 17,5 Prozent knapp unter dem EU-Schnitt.

Dem Bericht der Lebensmittelzeitung nach hat es aber ein anderes EU-Staat besonders hart getroffen. In Ungarn ist der Brotpreis nämlich innerhalb eines Jahres um 66 Prozent angestiegen. Im Vergleich traf es die Schweizer am wenigsten hart: Dort stiegen die Brotpreise um 3,9 Prozent.

Weitere Leidtragende sind die Bäckereien. Für viele Bäcker reichen die höheren Preise aktuell nicht aus, um ihre Kosten zu decken. Denn die Öfen der meisten Backstuben werden mit Gas betrieben und das können sich viele bei den hohen Gaspreisen kaum noch leisten. Die Branche in Deutschland schlägt Alarm. Zuletzt wies der Verband der Liefer- und Filialbäcker darauf hin, dass selbst die wirtschaftlich gesunden Bäckereien aktuell um ihre Existenz kämpfen.