Rewe, Lidl, Edeka, Aldi: DAS ist wirklich die beliebteste Kette der Deutschen

Bei Aldi, Lidl, Rewe und Co.: Welche Kette ist bei den Deutsche am beliebtesten? (Symbolbild)

Egal ob Rewe, Lidl, Aldi oder Edeka – Die deutschen Supermärkte und Discounter boomen.

Laut einer Studie tätigen Menschen in Deutschland durchschnittlich 210 Lebensmitteleinkäufe pro Jahr (Stand: 2018). Rund vier Mal pro Woche betreten wir demnach eine Filiale von Rewe, Lidl, Aldi, Edeka und vielen weiteren Lebensmitteleinzelhändlern.

Doch welche Kette ist bei den Deutschen am beliebtesten? Das Meinungsforschungsinstitut Splendid Research macht nun den Test. Die „MOPO“ berichtet.

Rewe, Lidl, Edeka, Aldi: Welche Kette wird bevorzugt?

Die Auswahl an Lebensmitteleinzelhändlern in Deutschland ist gigantisch. Doch dabei sticht eine ganz bestimmte Kette heraus.

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften" ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

Die Öffnungszeiten können je nach Filiale variieren

Das Meinungsforschungsinstitut Splendid Research befragt in einer Online-Studie im Januar 2021, 1.462 Menschen zwischen 18 und 69 Jahren zu ihren favorisierten Supermarkt- und Discounter-Ketten.

Damit soll herausgefunden werden, welche Kette am bekanntesten ist, welches Image Rewe, Aldi und co. präsentieren und wie hoch die Kaufwahrscheinlichkeit der Kunden in den einzelnen Filialen ist.

Das Ergebnis ist zwar knapp, aber dennoch eindeutig.

Mit insgesamt 69,5 von 100 Punkten geht Rewe als Gewinner aus der Studie raus. Vor allem mit seiner Bekanntheit und seinem positiven Image, konnte Rewe enorm punkten.

Rewe: Die Supermarkt-Kette geht als Gewinner aus der Studie raus. (Symbolbild) Foto: imago images / Rene Traut

Knapp daneben ist auch vorbei – Mit 68,7 von 100 Punkten erreichte Lidl nur den zweiten Platz. Der Discounter ist besonders aufgrund seines guten Preis-Leistungsverhältnis sehr beliebt und schlägt damit die Hauptkonkurrenten von ALDI Süd (Platz 5) um ganze 6,2 und ALDI Nord (Platz 6) sogar um satte 9,8 Punkte.

Lidl: Der Discounter schaffte es auf Platz 2 der beliebtesten Ketten. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Fotostand

Platz drei geht an die Hamburger Supermarkt-Kette Edeka. Mit 57,2 Punkten konnte Edeka besonders mit Qualität und Einzigartigkeit überzeugen. Das Preis-Leistungsverhältnis der Supermarkt-Kette ließ jedoch für einige Kunden zu wünschen übrig.

Edeka: Die Hamburger-Kette überzeugt mit Qualität und Einzigartigkeit. (Symbolbild) Foto: dpa / Stephan Schulz

Rewe, Lidl, Edeka, Aldi: DARAUF achten Kunden besonders

Eines beschäftigt die Konsumenten in Deutschland immer mehr: Das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

So habe die Bio-Supermarkt-Kette Alnatura von allen Lebensmitteleinzelhändlern bislang das beste Image und wird von den Kunden als sehr hochwertig und einzigartig wahrgenommen.

Dennoch schaffte es Alnatura nicht in die Top 10 der beliebtesten Lebensmitteleinzelhändler, weil vielen Menschen die Produkte deutlich zu teuer sind.

Somit siegt Preis-Leistung über Hochwertigkeit.

Wie die „MOPO“ berichtet, dürften laut dem Vorsitzenden für Marketing und Kommunikation von Splendid Research, Norman Habenicht, Kunden zukünftig jedoch immer mehr auf das Nachhaltigkeitsverhalten von Händlern achten. (mkx)