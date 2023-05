Rewe, Lidl & Co.: Akzeptieren Einkaufswagen bald keine Münzen mehr? Das müssen Kunden wissen

Für größere Einkäufe bei Rewe, Lidl und Co. nutzen viele Kunden einen Einkaufswagen. Doch immer mal wieder haben Kunden ein lästiges Problem – und zwar, wenn sie kein Kleingeld dabei haben, um den Pfand dafür zu bezahlen.

Häufig können die Mitarbeitenden bei Rewe, Lidl und Co. helfen und geben einen Chip heraus, der ebenfalls in den Schlitz der Einkaufswagen passt. Das kostet allerdings Zeit und manchmal auch Nerven. Doch dieser Ärger könnte bald der Vergangenheit angehören.

Rewe, Lidl und Co.: Bald Einkaufswagen ohne Münzen?

Denn die Hersteller von Einkaufswagen basteln aktuell an den Einkaufswagen der Zukunft. Wie „Chip.de“ berichtet, arbeitet etwa die Firma „Wanzl“ seit Jahren am sogenannten „Smart-Trolley“ – einem Einkaufswagen, der digital entsperrt werden kann. Statt Münzen oder Chips sollen Kunden damit in Zukunft ihren Einkaufswagen per Smartphone oder Smartwatch entriegeln können.

Über eine App auf dem Smartphone sollen Kunden die Pfandschlösser per NFC- oder Bluetooth-Signal entsperren können. Eine Technologie, die nach Angaben des Onlineportals offenbar bald eingeführt werden könnte. Zahlreiche Kunden von Rewe, Lidl und Co. müssten sich dabei nicht einmal groß umstellen. Denn auf der Jagd nach Angeboten haben viele bereits die Apps von Discountern und Supermärkten installiert. Ein digitaler Einkaufswägen wäre für sie sicherlich eine willkommene Ergänzung beim Einkauf.

Verschwindet der Münzschlitz bei Einkaufswagen

Doch es gibt natürlich auch weiterhin Kunden, die mit Smartphone und Smartwatches absolut nichts am Hut haben. Dazu zählen insbesondere ältere Menschen, die in der Regel mehr Probleme bei der Umstellung auf digitale Lösungen haben. Das Supermärkte und Discounter auf keine Kunden verzichten wollen, wird es wohl weiterhin auch die Möglichkeit geben, eine Münze oder einen Chip zu nutzen.

„Wir wollen mit Testphasen erste Markterfahrungen sammeln und schauen, wie das insgesamt ankommt“, sagte ein Wanzl-Mitarbeiter gegenüber „Chip.de“. Die Erleichterung für Kunden dürfte aber für viele Supermärkte ein Argument sein, die neue Technik einzuführen – trotz der hohen Kosten für Technik und Software. Und die Branche zeigt sich grundsätzlich offen für neue digitale Angebot, die den Einkauf vereinfachen sollen. So haben zahlreiche Supermärkte bereits Self-Scan-Kassen eingeführt. Manche Handelsketten testen auch erste Filialen ohne Mitarbeitende an den Kassen. Da ist der Weg zum digitalen Einkaufswagen nicht mehr weit.