Rewe-Kunde gibt Leergut für 80 Euro ab – „War bestimmt dein letztes Pfand“

Wer sein Leergut bei Rewe & Co. abgibt, kann sich mit dem Pfandgeld meist einen netten kleinen Rabatt beim Einkauf sichern. Mit 15 bis 25 Cent pro Flasche oder Dose kommt zwar nicht viel zusammen, aber den einen oder anderen Euro kann man so an der Kasse sparen.

Doch manchmal bleibt einfach keine Zeit für die Pfandrückgabe und die Flaschen stapeln sich zu Hause. Auch ein anderer Kunde hat jetzt Leergut im Wert von 80 Euro abgegeben. Die User sind sich sicher: „Das war dein letztes Pfand.“

Rewe: Hoher Pfandbon löst Besorgnis aus

Wohl nicht ohne Stolz hält ein „Reddit“-Nutzer zwei Leergutbons von Rewe in die Kamera. Beide wurden am 22. Februar 2025 ausgestellt – so weit, so ungewöhnlich. Doch bei der Summe dürfte so mancher Flaschensammler schlucken. Der eine hat einen Wert von gut 29 Euro, der andere von 50,50 Euro.

Er muss schon lange gesammelt haben, denn auf dem Zettel steht, dass er insgesamt 320 Einwegflaschen und eine Mehrwegflasche abgegeben hat. Und prompt verrät der fleißige Pfandsammler, dass es sich dabei nur um „Red Bull und Apfelschorle“ handelt. Auch die anderen „Reddit“-Fans sind sichtlich beeindruckt von der Menge – aber auch ein wenig besorgt.

+++ Rewe-Mitarbeiter packt aus – diese Kunden-Frage nimmt keiner ernst +++

So schreibt ein User etwas nachdenklich: „Wenn es unter einem Monat war, war das locker dein letztes Pfand.“ Immerhin ist die Menge der Flaschen beeindruckend, aber auch nicht ganz unbedenklich – vor allem, wenn man sich die Inhaltsstoffe der Dosen anschaut.

So viel Zucker am Tag darf’s sein

Denn während eine 250-Milliliter-Dose Red Bull etwa 80 Milligramm Koffein enthält, hat sie auch satte 27,5 Gramm Zucker – das entspricht etwa neun Stück Würfelzucker! Und dabei raten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), dass ein Erwachsener mit einem Energiebedarf von rund 2000 Kalorien pro Tag höchstens 50 Gramm Zucker zu sich nehmen sollte – also gerade mal 13 Teelöffel oder 17 Würfelzucker.

Das bedeutet: Mit nur zwei Dosen Red Bull hast du schon fast deinen gesamten Tagesbedarf gedeckt.

Inhalt von Reddit anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr News:

Vielleicht hat sich der Pfandsammler ja tatsächlich die Red Bull Sugarfree-Variante gegönnt oder wer weiß, sich die Dosen und Flaschen mit seinen Freunden geteilt. Aber eines ist sicher: Mit dem Rewe-Pfand könnte er sich jetzt eine riesige Sammlung neuer zuckerhaltiger Dosen kaufen.