Kaum zu glauben was der Dieb in der Rewe-Filiale mitnehmen wollte. (Symbolbild)

Rewe: Ladendieb wird erwischt – was er klauen will, ist ungewöhnlich

Ein unfassbar dreister Dieb wurde am Donnerstagnachmittag von einem Rewe-Marktleiter beim Klauen erwischt.

In der Filiale in Gifhorn hatte der Mann (56) bereits Ladenverbot in der Rewe-Filiale, doch das hinderte ihn nicht daran, sich seine Taschen voll zu machen.

Rewe: Ladendieb wird erwischt

Lange blieb der Mann aus Ummern jedoch nicht unbemerkt, während er sich seine Jacke mit Lebensmitteln, Alkohol und Zigaretten vollstopfte.

Wie unser Partnerportal News38.de berichtet, habe der 56-Jährige sogar versucht, ein Blutdruckmessgerät zu erbeuten. Schließlich alarmierte der Marktleiter die Polizei. Doch da will der Ladendieb auch schon flüchten.

Gemeinsam mit einem jungen Mitarbeiter gelang es dem Filial-Chef, den Mann auf dem Rewe-Parkplatz aufzuhalten. Dagegen wehrte sich der Langfinger jedoch mit Beleidigungen und schlug dem Marktleiter gegen dessen Arme und den Oberkörper

Der Mann wurde wegen Diebstahls, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung angezeigt. Die Polizeibeamten führten bei dem 56-Jährigen außerdem einen Alkoholtest durch. Was dabei raus kam, liest du auf hier auf News38.de

