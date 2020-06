Rewe-Kundin will vor Supermarkt parken und ist entsetzt. (Symbolbild)

Rewe: Kundin will vor Supermarkt parken und ist entsetzt

Die Rewe-Kundin wollte nur kurz einkaufen gehen, was dann folgte sorgt für mächtig Ärger!

Ein anderer Kunde beobachtete das Schauspiel auf dem Parkplatz. Das erzürnte ihn so sehr, dass er sich im Internet bei Rewe beschwerte. Und das Unternehmen lieferte daraufhin diese Erklärung!

Der Mann war mit seiner Familie beim Rewe-Markt in Hamburg am Hardauring einkaufen. Auf dem Parkplatz beobachtet er eine Kundin und war deshalb richtig verärgert.

Auf der Facebook-Seite des Supermarktes macht der Kunde sich daraufhin Luft und schrieb: „Ich glaube so langsam werden einige ältere Menschen nicht mehr bei REWE einkaufen gehen.“

Doch was meint er genau damit? Er sah dort eine ältere Kundin, die offenbar vergessen hatte eine Parkscheibe in ihr Auto zu legen. Nun müsste sie deshalb 24,95 Euro zahlen, schrieb der Kunde.

Das ist Rewe:

Rewe ist eine Supermarktkette der Rewe Group

In Deutschland hat Rewe rund 3300 Märkte

Der Supermarkt bringt jede Woche einen Prospekt mit Angeboten heraus

Die Öffnungszeiten können je nach Markt unterschiedlich ausfallen

Aufgrund des Coronavirus gilt derzeit auch bei Rewe Maskenpflicht

„Ich konnte es an zirka sieben Fahrzeugen beobachten, das dort Zettel an den Scheibenwischer geklemmt wurden. Es mag ja sein, dass Bürger die in der Nähe ihren Wohnsitz haben dort unberechtigt ihr PKW parken könnten. Aber gegen 9:30 Uhr, finde ich es schon mehr als Abzocke.“, erklärte er.

Alles Abzocke?

Nun hätte der Mann mit seiner Familie beschlossen nicht mehr bei Rewe einkaufen zu gehen. Er ist einfach der festen Überzeugung, dass der Markt damit seine Kunden abzockt.

Das Unternehmen ließ nicht lange auf eine Antwort warten! Sie hätten durchaus Verständnis für die Verärgerung und erläuterten dem Kunden den „Hintergrund entsprechender Maßnahmen“: „Parkplatzregelungen per Parkscheibe werden von der Straßenverkehrsordnung explizit vorgesehen und sind – vor allem in Städten – weit verbreitet, ebenso eine entsprechende Parkraumüberwachung.“

Zudem hieß es: „ Bei Einhaltung der Regelung ist und bleibt das Parken für unsere Kunden grundsätzlich kostenfrei. An wenigen ausgewählten Standorten, an denen das Problem der Dauer- oder Fremdparker nicht anders gelöst werden konnte, wurden Parkplatzregelungen per Parkscheibe eingeführt, wobei die Einhaltung dieser durch externe Dienstleister überwacht wird.“

Das Anliegen sollte zudem direkt mit dem Anbieter vor Ort geklärt werden.

So reagiert Rewe

Doch diese Antwort reichte dem Kunden offenbar nicht aus, er entgegnete unter anderem: „Wohin kommen wir, wenn man ehrlichen Bürgern/Kunden nun am Supermarkt solche Kosten aufbrummen will.“

Auch die anderen Nutzer unter dem Beitrag waren sich uneinig. In einem Kommentar vermutete ein Facebook-Nutzer dahinter ebenfalls Abzocke. Ein andere Nutzer schrieb: „Es stehen überall genug Schilder! Unwissenheit schützt niemanden“.

Ob dahinter ein System steckt sind bloß Vermutungen. Der Vorschlag das Anliegen mit einem Ansprechpartner im Markt zu klären ist vielleicht keine schlechte Idee. (mia)