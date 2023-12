Rewe-Kundin will neues Angebot nutzen – und traut ihren Augen nicht: „Hallo? Was ist mit dir?“

Na, was ist denn hier los? Auch deutsche Supermärkte setzen immer mehr Wert auf die Digitalisierung und den technischen Fortschritt. Dafür geht beispielsweise auch Rewe neue Wege und probiert sich aus. Aber ist das auch immer zum Vorteil?

Eine Rewe-Kundin hat jetzt jedenfalls ein sehr innovatives Angebot ausprobiert und beim Test ihren Augen nicht trauen können.

Rewe-Kundin nutzt dieses neue Angebot

Zugegeben es ist ein „noch“ sehr ungewohnter Anblick, welchen uns „TikTok“-Userin „Cleo tv“ da in einem kurzen Video präsentiert. Sie steht im Gang vor der Brot- und Brötchen-Selbstbedienungstheke und vor ihr befindet sich ein etwa hüfthoher weißer Roboter mit blauem Display. Ihr TikTok-Video betitelt sie selber mit „Neuen Freund gefunden“.

Auf dem blauen Display sind drei verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl angegeben. „Zeige mir den Weg“, „Angebote im Markt“ und „Rewe und Nachhaltigkeit“. Cleo tv entschiedet sich für die Auswahl „Zeige mir den Weg“ und entscheidet sich dort für den Weg zum Bier, den sie prompt auswählt. Dann geschieht etwas, was sie überrascht.

Rewe-Kundin gerührt und verwirrt

Bevor der Roboter seinen Weg zum startet, ändert er seine Display-Anzeige. Anstelle von Menü-Auswahlmöglichkeiten werden auf einmal riesengroße „süße“ Augen angezeigt. Die Tik-Tokerin ist völlig außer sich und kommentiert „Guck mal sein Gesicht, ah! Wie süß der ist, ey“. Dann fokussiert sie sich wieder und sagt: „Ich folge dir. Bring mich dahin!“ Mit „dahin“ meint sie das Bier.

Der Roboter fängt auf einmal an sich zu drehen und wirkt etwas desorientiert. Das bemerkt auch die Tik-Tokerin und fragt den Roboter: „Hallo? Was ist mit dir? Okay, so genau weiß er auch nicht wohin es geht.“ Dann aber orientiert sich der Roboter und folgt einem klaren Weg durch den Supermarkt. „Jetzt läuft’s langsam“, fällt auch Cleo tv auf und freut sich.

Rewe selbst hat das TikTok kommentiert: „Neuer Mitarbeiter des Monats“. Eine Userin wünscht sich so einen Roboter auch in ihrer Region: „Wäre so geil, wenn’s das im Rewe in Heidelberg geben würde.“

Eine andere Userin ist etwas skeptischer: „Wofür genau ist der jetzt gut?“ Darauf antwortet Cleo tv: „Dadurch können Rewe-Mitarbeiter wichtigere Sachen übernehmen, statt alle 2 Minuten jemanden zu sagen, wo was ist.“