Rewe-Kundin kauft Produkt – erst zu Hause bemerkt sie den Fehler: „Bin sehr verärgert“

Ärger bei einer Rewe-Kundin.

Rewe: Kundin kauft Produkt – erst zu Hause bemerkt sie den Fehler

Die Frau ging zu Rewe, um sich im Geschäft Kaffee-Pads zu kaufen. Sie griff dabei zu einer Packung „Tassimo Flat White“. Doch danach war der Missmut groß.

---------------

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften" ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

Rund 140.000 Mitarbeiter sind bei Rewe beschäftigt

---------------

Der Einkauf an sich verlief auch reibungslos. Doch als die Rewe-Kundin zu Hause war, entdeckte sie, dass das gekaufte Produkt bereits lange abgelaufen war.

Rewe: Kundin beschwert sich bei der Supermarktkette

Das wollte die Kundin nicht auf sich sitzen lassen und wandte sich über Facebook an Rewe. „Bin gerade sehr verärgert. Habe mir heute eine Packung „Tassimo Flat White“ gekauft und zuhause fiel mir jetzt das auf... Der 16.10.20 war ja auch nicht erst gestern“, ärgerte sie sich über das abgelaufene Produkt.

---------------

---------------

Einige andere User reagierten allerdings sehr negativ auf den Beschwerde-Post der Kundin. „Wieso reklamierst du es nicht da, wo du es gekauft hast anstatt bei Facebook öffentlich rum zu heulen?“, lautete eine Antwort.

Auch dafür hatte die Kundin eine Erklärung und schrieb, dass sie hoffe durch den Post auch einen Verantwortlichen auf das Problem aufmerksam zu machen. „Schließlich scheint da bei der Kontrolle der MHD etwas schief zu laufen“, schrieb sie außerdem. Aber auch diese Aussage wollten oder konnten andere Kunden nicht recht nachvollziehen.

Rewe reagiert auf den Post

Auch Rewe antwortete auf den Post der verärgerten Kundin. „Das ist wirklich nicht schön“, hieß es unter anderem.

Rewe: Bei ihrem hatte die Kundin nicht bemerkt, dass das Produkt bereits abgelaufen war. (Symbolbild) Foto: imago images / Waldmüller

Eine Lösung für das Problem hatte Rewe auch parat. Die Frau könne entweder die Packung direkt im Markt umtauschen oder sich per Direktnachricht an die Supermarktkette wenden. Im letzteren Fall würde sich ein Mitarbeiter von Rewe um das Problem kümmern. Eine neue Packung soll sie also auf jeden Fall erhalten. Ob das die Wogen glättet? (gb)