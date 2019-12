Rewe: Kundin macht üblen Fund – und stellt sich diese entscheidende Frage

Wer kennt es nicht? Man kauft bei Rewe, Lidl und Co. eine Packung Obst und ist am Ende enttäuscht. Im Mandarinen-Netz ist eine Frucht verschimmelt oder eine Himbeere trägt schon Pelz. Bei der Menge an Lebensmitteln kann das schon mal passieren. Eine Rewe-Kundin machte nun einen ekligen Fund und stellt jetzt eine Frage, die uns alle interessieren dürfte.

Rewe-Kundin ist enttäuscht

Als die Kundin bei Rewe Granatäpfel kauft und diese zu Hause essen will, ist sie angeekelt. Alle drei Rewe-Granatäpfel sind innen total vergammelt. Auf Facebook postet sie das Bild von dem Ekelpfund. Sie stellt eine entscheidende Frage: „Der 3. schlechte Granatapfel für 1,99 Euro. Wie erkenne ich, dass er frisch ist?“

Rewe entschuldigt sich bei der Kundin. Doch einen Rat hat das Unternehmen auch nicht. Wie erkennt man denn nun von außen, ob ein Granatapfel noch frisch ist?

Wenn ein Granatapfel schwer in der Hand liegt, ist die Frucht reif. Der Apfel reift auch nicht nach, du kannst ihn direkt essen. Lass dich auch nicht von den rot-braunen Flecken oder Dellen beeinflussen – das ist völlig normal.

Der Granatapfel ist kalorienarm. 30 bis 60 kcal pro 100 Gramm. Er enthält Kalium, Eisen und Polyphenole. (Symbolbild) Foto: imago images / CHROMORANGE

So erkennst du eine faule Frucht

Wenn du bei Rewe und Co. einen Granatapfel kaufen willst, solltest du dir genau die Restblüte anschauen. Ist noch etwas Schimmel erkennbar: Finger weg! Dann ist die Frucht wahrscheinlich verdorben. Ein weiteres Indiz: weiche Stellen. Ein Granatapfel ist sehr hart. Die Schale ist nicht zum Essen gedacht. Lediglich die Kerne solltest du essen. Bemerkst du aber weiche Stellen an der Schale, besser nicht kaufen. Dann ist die Frucht nicht mehr in Ordnung.

Ganz auf Nummer sichergehen kannst du nur, wenn du den Apfel aufschneidest. Das Innere sollte ein festes Fruchtfleisch und rosa bis tiefrot gefärbte Kerne beinhalten. Hast du vor dir ein braunes Exemplar wie das der Rewe-Kundin: besser wegschmeißen.