Wer guckt sich heutzutage noch den Kassenzettel an? Nicht viele, wie es scheint. Und das kann mitunter fatale Folgen haben – so wie bei dieser Rewe-Kundin.

An der Kasse scannte die Kassiererin ihren Einkauf, die Kundin legte daraufhin alles in den Korb und setzte sich ins Auto hinters Steuer. Dann ratterte es in ihrem Kopf und sie sah sich noch einmal den Kassenbon an. Da bekam sie einen Schock.

Rewe-Kundin kann nicht glauben, was sie auf dem Kassenbon sieht

„Normalerweise nehme ich nie den Kassenzettel mit“, erzählt die Kundin ihre Geschichte in einem TikTok-Video. „Aber da dachte ich so: Dieser Einkauf kann niemals so viel gekostet haben.“ Dabei schwenkt sie über ihren Einkaufskorb. Ein Bund Bananen, ein bisschen Gemüse, Tomaten, Crème fraiche und Salat. Eigentlich ein normaler Wocheneinkauf.

Auf dem Kassenbon steht allerdings 170,59 Euro. Dass das nicht stimmen kann, dürfte eigentlich jedem klar sein. Und auch der Kundin geht ein Licht auf, als sie auf den Bund Bananen in ihrem Schoß blickt. „Oh, ich habe Bananen aus Gold gekauft“, sagt sie, als sie auf den Aufkleber blickt. Die 800 Gramm Obst kosten laut Etikett nämlich 80,59 Euro. „Kein Wunder.“

Melone für 280 Euro und mehr Systemfehler

„Ab sofort werde ich wohl besser den Kassenzettel nach dem Einkauf kontrollieren“, schließt die Kundin für sich mit der Geschichte ab. Das ist auch ein guter Tipp für andere Kunden, die sich den zu Herzen nehmen sollten.

Nicht wenige TikTok-Nutzer können allerdings nicht verstehen, warum ihr der Kundin nicht gleich an der Kasse aufgefallen ist. Ob es sich bei dem Post um einen Fake handelt?

Da weiß eine andere Rewe-Kassiererin gleich die Antwort. „Nein, leider nicht, da nicht viele beim Kassieren aufs Display schauen.“ Sie selbst hätte mal Melone für 280 Euro gescannt, weil der Scanner eine Störung hatte.

Unter dem Video teilen auch andere Kunden ihre Erfahrungen mit falschen Abrechnungen. „Also meine Mum hat letztens bei Netto oder so fünf Kilogramm Kartoffeln für 50 Cent gekauft“, erzählt ein Nutzer. „Mir wurde mal 18 Mal Rapsöl abgezogen statt einmal“, ergänzt der Nächste. „Ist mir auch passiert, eine Gurke 80 Euro“, plaudert ein weiterer Nutzer aus. Da ist die Urheberin des Videos offenbar längst nicht die Einzige, die an der Kasse mehr aufpassen muss.