Rewe: Kundin will mit Baby einkaufen gehen – doch das wird zum Problem: „Ist das wirklich ernst gemeint?“

Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Einkaufen bei Rewe, Aldi und Co. kann mit einem Kind im Gebäck ziemlich anstrengend werden. Erst recht, wenn das Kind noch zu klein zum Laufen ist. Dann brauchen die Eltern eigentlich einen Einkaufswagen mit Babyschalen-Aufsatz.

Rewe: Eine Kundin hatte ein großes Problem.

Doch davon scheint es nicht bei allen Rewe-Filialen genügend zu geben.

Rewe: Mutter verärgert beim Supermarkt – „Ist es wirklich ernst gemeint?“

Auf Facebook beklagt sich eine Mutter bitterlich: Sie wollte mit ihrem Säugling in einem Rewe-Markt einkaufen gehen. Doch dann stieß sie auf ein Hindernis. Eigentlich mag die Kundin den Supermarkt – „Aber ist es wirklich ernst gemeint, dass pro Markt nur ein Wagen für Kindersitze zur Verfügung gestellt wird?“, fragt sie.

Sie unterstreicht ihre Position mit einem Bild des Kindersitzes, den sie in den Einkaufswagen stellen musste. „Ich musste unseren hochwertigen Kindersitz in einen normalen Wagen quetschen“, schreibt sie weiter. Das sieht schon reichlich eng aus, viel Platz für Einkäufe bleibt da nicht mehr.

Anders als manch anderer Kunde sucht die Frau direkt auch eine Lösung und sprach die Marktleitung auf das Problem an. Doch das war weniger erfolgreich: „Die Beschwerde bei der Marktleitung wird damit beantwortet, dass Druck bei der Zentrale leider nicht weiterhilft“, heißt es.

Rewe: Keine zufriedenstellende Antwort des Unternehmens

Jetzt probiert sie es über den offiziellen Facebook-Auftritt der Supermarkt-Kette, doch auch hier läuft sie vor verschlossene Türen. So dankt ihr das Social-Media-Team zwar für den Hinweis und das Feedback, schreibt dann aber: „Aus der Ferne können wir dir leider nicht weiterhelfen. Am besten wendest du dich noch einmal in einem persönlichen Gespräch an die Marktleitung“. Dazu gibt es einen Hinweis auf das Kontaktformular.

Das kommt bei der Kundin gar nicht gut an, schließlich hat sie bereits mit der Marktleitung gesprochen.



Doch auch der zweite Beitrag des Social-Media-Teams von Rewe hilft nicht weiter, sondern verweist wieder auf die Filialleitung. Ein Teufelskreis…

