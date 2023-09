Rewe-Kunden stocksauer – „Gehe so gut wie gar nicht mehr hin“

Die Wut einiger Rewe-Kunden kühlt offenbar nicht so schnell ab…

Vor einiger Zeit verkündete Rewe eine Entscheidung, mit der der Supermarkt viele seiner Kunden zur Weißglut brachte. Und diese Kunden sind immer noch stocksauer – und das lassen sie Rewe auch deutlich spüren.

Rewe: Kunden-Wut wegen Prospekten

Auf dem Sofa oder am Frühstückstisch entspannt im Rewe-Prospekt blättern, Sonderangebote suchen oder einfach ein bisschen stöbern – für viele Kunden gehörte das genauso fest zum Einkaufsritual wie die Fahrt zum Supermarkt selbst. Doch damit ist Schluss. Rewe hat seine Papier-Prospekte komplett eingestampft und bietet ab jetzt eine digitale Version im Web oder in der Rewe-App an.

Gerade die älteren Kunden, die womöglich nicht so gut mit Smartphones oder Computern umgehen können, haben damit ihre Probleme. Ohne die Prospekte erfahren sie meist erst von Rabatten oder Sonderangeboten, wenn sie sie vor Ort im Supermarktregal sehen. Deshalb ärgerten sie sich bereits mächtig, als Rewe diese Entscheidung verkündete – und die Wut ist bis heute nicht verraucht.

„Mittlerweile muss nur einer App sagen…“

In den Kommentaren auf Facebook muss sich Rewe immer noch Feedback von erbosten Kunden anhören, die ihre Papierprospekte wiederhaben wollen:

„Ich habe keinen Angebots-Prospekt, schade. So gibt das nichts mehr mit uns.“

„Ich habe zwar die App, aber ich gucke auch lieber in Papierform.“

„Ist wesentlich unangenehmer mit dem Smartphone. Auch für die Augen.“

„Mittlerweile muss nur einer App sagen, dann krieg ich schon Blutdruck.“

„Bei anderen gibt es noch Papier und solange das so ist, ist Rewe eben raus aus der Verlosung.“

„Seitdem Rewe keinen Prospekt mehr hat, wo man blättern kann, gehe ich so gut wie gar nicht mehr hin.“

Doch Rewe wird wohl trotz der Kunden-Wut nicht von seinem Weg abrücken. Schließlich sind die Gründe der Papiermüll-Einsparung ja alles andere als aus der Luft gegriffen. Und es gibt auch nicht wenige Kunden, die trotz ihrem Ärger eingestehen müssen, dass sie die Entscheidung für nachvollziehbar halten.