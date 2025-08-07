Kunde blickt ins Rewe-Regal und wird sofort stutzig – „Musste zweimal hinschauen“

Da haben die Kunden von Rewe aber nicht schlecht gestaunt! Für viele gehört der wöchentliche Gang zu seinem Supermarkt des Vertrauens einfach dazu. Ob nur eine Kleinigkeit besorgen oder gleich den ganzen Wocheneinkauf erledigen, Rewe ist da eine gern angelaufene Station.

Doch ein Kunde wurde nun ziemlich stutzig, als er einen Blick in die Wurst-Abteilung gemacht hat – denn dort entdeckte er ein Produkt, das nicht von Rewe stammt. „Penny gehört zu Rewe. Fand ich trotzdem interessant. Ob es da einen Engpass gab, der dann so überbrückt wurde?“, fragte sich der Verbraucher auf „Reddit“.

Rewe-Kunde wird stutzig

Und tatsächlich scheint das kein Einzelfall gewesen zu sein, wie mehrere „Reddit“-User bestätigen. „Ah witzig, hatte letztens dieselbe Situation und musste zweimal hinschauen“, „Passiert bei solchen Produkten sogar über Gruppen hinaus, wie der Rewe-Toast bei Kaufland“ oder „Ich habe letztens TK-Mahlzeiten von Vemondo (Lidl) bei Rewe gesehen“, kommentieren unter andere drei Social-Media-Nutzer.

Diese Redaktion hat da mal bei Rewe direkt nachgefragt: Handelte es sich hierbei nur um ein Versehen oder wurde doch mit Absicht aufgestockt? „Es handelte sich hier um eine Fehllieferung. Die falsch gelieferte Ware wurde bereits aus den REWE-Märkten entfernt“, bestätigt ein Sprecher gegenüber dieser Redaktion.

