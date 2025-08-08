Rewe erreicht einen neuen Meilenstein! Kunden können jubeln

Rewe hat mit der Eröffnung seines 2.000. Abholservices in Dormagen einen wichtigen Meilenstein erreicht. Kunden können deutschlandweit online bestellen und ihren Einkauf in einem Rewe-Markt abholen. Die neue Filiale in Nordrhein-Westfalen bietet flexibles Einkaufen und spart wertvolle Zeit.

Mehr als die Hälfte aller 3.800 Märkte bietet mittlerweile den Abholservice an. Kunden bestellen online, und die Ware ist innerhalb weniger Stunden abholbereit. Besonders Familien profitieren davon, da sie sich den Gang durch den Supermarkt sparen. Der Rewe-Abholservice ermöglicht so zeitgemäße und komfortable Einkaufserlebnisse.

Flexibles Einkaufen mit Rewe-Abholservice

Die Beliebtheit des Services spiegelt sich in den Zahlen wider, wie aus einer Pressemitteilung der Kette hervorgeht. „Den Einkauf im Markt abzuholen, löst ein konkretes Problem: Zeit. Insbesondere Familien nutzen den Abholservice intensiv und sparen je Einkauf zwischen ein und zwei Stunden Zeit“, sagt Clemens Bauer, Director E-Commerce.

Rewe rechnet 2025 mit etwa sechs Millionen Bestellungen, das bedeutet für viele mehr Zeit für die Familie. Doch das war noch lange nicht alles. Die Supermarktkette will den Abholservice weiter ausbauen und zusammen mit den Rewe-Kaufleuten neue Märkte erschließen.

„Für die Rewe Märkte sind der Abholservice und seine Weiterentwicklungen eine erstklassige Möglichkeit, an dem weiter rasanten E-Grocery Marktwachstum zu partizipieren“, so Bauer. Zudem bringt der Abholservice neue Kunden: Fast jeder fünfte Nutzer ist ein Neukunde.

