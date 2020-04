Rewe: Kunden entdecken DAS im Regal – „Was soll der Blödsinn?“

Aktuell tummeln sich extrem lange Warteschlangen vor Rewe. Grund: natürlich Corona. Durch die Begrenzung der Kunden im Geschäft und der Zwei-Meter-Abstand-Regel müssen Rewe-Kunden für den Einkauf viel Zeit mitbringen.

Vor allem morgens früh vor Laden-Öffnung ist die Schlange lang. Denn alle hoffen, noch eine Packung Klopapier, Mehl, Hefe und Nudeln ergattern zu können. Produkte, die gerade hoch im Kurs und ständig vergriffen sind.

Rewe-Foto sorgt für Ärger

Vor kurzem ist ein Bild aus einem Rewe-Markt aufgetaucht, das die Menschen zum Staunen brachte. Auf der Plattform Jodel postete ein Nutzer ein Foto eines riesiges Klopapier-Berges mit Lavendel-Duft. Wir haben bereits berichtet. Den Artikel findest du hier.

Das Krasse: derselbe Nutzer hat ein neues Bild veröffentlicht. Ob es ebenfalls im Rewe aufgenommen wurde, ist unklar. Doch zeigt es ein ähnliches Bild: wieder eine riesige Menge Klopapier. Dazu schreibt er: „Träume ich?“

Was für viel Ärger bei den Kunden sorgt, ist ein Zettel. Denn in Großbuchstaben steht dort: „keine Mengenbegrenzung“. Gerade in Zeiten, wo Hamsterkäufer alle Rollen Toilettenpapier wegkaufen, haben Rewe, dm und Co eigentlich eine Maximal-Abgabe von einer Packung pro Person oder Haushalt eingeführt.

So soll gewährleistet werden, dass genug Klopapier für alle da ist. Genau dieser Umstand sorgt für Unmut.

Hier einige Kommentare:

„Der Laden ist mir jetzt schon unsympathisch. Hauptsache Profit.“

„Was soll der Blödsinn mit ‚keine Mengenbegrenzung‘? Das dumme Gehamstere muss doch nicht unterstützt werden!“

„Ich glaube, niemanden stört es, dass sie die verkaufen wollen, sondern, dass sie durch die Zettel sagen, kauft mehr als notwendig, und das muss ja einfach nicht sein – wenn es keine Grenze gibt, hätte kein Zettel auch gereicht.“

----------

Mehr zu Rewe:

Rewe: So stark verdient das Unternehmen an Hamsterkäufen und der Krise

Rewe-Hammer: In Corona-Zeiten setzt der Supermarkt jetzt auf diese Neuerung

Rewe macht wegen Coronavirus radikalen Einschnitt – Supermarkt wird ab sofort ...

----------

Die Kunden regen sich gar nicht unbedingt auf, dass mehrere Packungen gekauft werden können. Die Aufforderung durch den Zettel dazu, ist das, was sie nicht verstehen können.

Doch warum kaufen die Menschen bei Rewe, Lidl und Co so viel Klopapier? Der dm-Chef hat da seine ganz eigene Theorie. Hier erfährst du mehr.

Auch Mario Barth machte eine krasse Erfahrung im Supermarkt beim Klopapier-Kauf. Was der Comedian erlebt hat, liest du hier <<< (ldi)