Rewe: Kunden betreten Markt und sind sprachlos, als sie DAS sehen – „Ernsthaft?“

Ein Foto aus einem Rewe verblüfft gerade Jodel-Nutzer. Denn darauf zu sehen sind Unmengen an Klopapier. (Symbolbild)

Da werden einige jetzt ganz große Augen machen: Auf Jodel postete ein Nutzer ein Bild, welches in deutschen Supermärkten zu Coronavirus-Zeiten wohl absoluten Seltenheitswert hat.

Der Rewe, in dem das Bild aufgenommen wurde, befindet sich nach Aussage des Erstellers in einem „Kaff weit außerhalb von Nürnberg“ – und ist in Sachen Klopapier offenbar bestens vernetzt.

Rewe: Irres Klopapier-Bild

Auf mindestens fünf Paletten stapelt sich in dem Rewe das Klopapier meterhoch. Fast schon wie eine Pyramide aufgebaut ist die oberste Packung der mittleren Palette schon gar nicht mehr vom Boden aus zu erreichen.

Dabei spaltet das Toilettenpapier-Gate schon seit Wochen die Republik. In vielen Geschäften ist es häufig ausverkauft, Kunden blicken auf leere Regalwände. Ähnlich wie Nudeln, Reis, Mehl oder Hefe gehört es zu den Produkten, welches die Deutschen besonders in den eigenen vier Wänden horten. Deswegen haben einige Märkte wie dm bereits Mengenbeschränkungen für die maximale Anzahl von Klopapier-Paketen pro Kunde eingeführt.

Unter dem Preisschild findet sich bei diesem Rewe aber ein Ausdruck der verkündet: „Greifen Sie zu, ohne Limit!“ Dem ein oder anderen Hamsterkäufer dürfte spätestens jetzt die Kinnlade runterklappen.

Warum die Klopapier-Packungen dennoch nicht reißenden Absatz finden, lässt sich wohl mithilfe zweier Faktoren bestimmen, die man erst bei genauerem Hinsehen erkennen kann. Zum einen kostet die Packung stolze 3,99 Euro. Kein Schnäppchen also. Ebenso abschreckend wie der Preis scheint für einige aber auch der Geruch zu sein.

So reagieren die Jodel-Nutzer

Denn bei dem Klopapier handelt es sich um eine Variante mit Lavendel-Geruch. Das kommt bei anderen Jodel-Nutzern weniger gut an. Auf Preis und Geruch bezogen schreiben sie:

„Lavendel? Ernsthaft?“

„Bah lavendel, so große Not kann ich nicht haben.“

„Warum das nach Lavendel riechen muss, ist mir auch nicht so klar.“

„Also für den Preis kann ich es ja sogar online bestellen.“

Obwohl es keine Mengenbegrenzung gibt, scheint das Lavendel-Klopapier also nicht gerade reißenden Absatz zu finden – zumindest wenn man sich bei den Jodel-Nutzern umhöhrt. (dav)