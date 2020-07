Rewe-Kunde sieht Angebot im Supermarkt und ist wütend – „Ihr schämt euch nicht mal?“

Rewe ist einer der beliebtesten Supermärkte in ganz Deutschland. Doch zufrieden war ein Rewe-Kunde vor Kurzem nicht - im Gegenteil. Als er ein Angebot an der Fleisch-Theke sah, war er einfach fassungslos.

Günstige Preise und gute Angebote sind für viele Kunden häufig mit die wichtigsten Gründe, sich für einen Einkauf bei einem bestimmten Discounter oder Supermarkt zu entscheiden. Aber was macht einen günstigen Preis eigentlich aus?

Rewe: Angebot an der Fleisch-Theke macht Kunden sauer

Spätestens seit dem Corona-Skandal bei Tönnies ist vielen Menschen noch einmal klar geworden, dass man in der Fleischindustrie nicht mit Samthandschuhen arbeitet. Mitarbeiter arbeiten an der Belastungsgrenze, Tierwohl ist mehr ein Werbe-Begriff als gelebte Realität. Wohl auch deswegen ärgert sich ein Rewe-Kunde besonders über ein Angebot, welches er bei seinem Rewe entdeckt hat.

Rund 60 Kilogramm Fleisch essen die Deutschen durchschnittlich pro Jahr, rund 8,6 Millionen Tonnen betrug im Jahr 2019 die gesamte Schlachtmenge in Deutschland. Mit mehr als 4,7 Millionen Tonnen ist der Großteil davon Schwein, gefolgt von Geflügel (etwa 1,8 Millionen Tonnen) und Rind (1,2 Millionen Tonnen).

-----------

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften" ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

-----------

Ganz schöne Mengen also, die in den Schlachtbetrieben über das Fließband laufen. Für den Endverbraucher bleibt der Großteil dieser Prozesse im Verborgenen. Diskussionen um den Preis für Fleisch und eine angemessene Tierhaltung wird deswegen immer wieder leidenschaftlich gestritten. Auch ein Rewe-Angebot sorgt jetzt für Ärger.

69 Cent für 100 Gramm Filet? Ein Preis, der unfair gegenüber Tieren und Bauern ist, meint ein Rewe-Kunde. (Symbolbild) Foto: imago images / Westend61

Ihr schämt euch nicht mal oder?“

So verlangt ein Rewe in Walldürn in Baden-Württemberg für 100 Gramm Schweinefilet gerade einmal 69 Cent. Für die einen ein tolles Angebot – für andere Kunden jedoch in Anbetracht der Skandale in jüngster Zeit in der Fleischindustrie einfach unverständlich.

Mit sichtlicher Wut über das Angebot schreibt der Kunde: „Rewe, ihr schämt euch nicht mal oder? 100g Filet für 0,69 Cent. Dieser Preis ist die Verkörperung eurer Respektlosigkeit, mit der Ihr rechtschaffenen Landwirten, Schlachtern, Metzgern und Tieren ins Gesicht rotzt.“

Aldi: Mann will Bratwurst auf den Grill werfen – doch als er sich die Würstchen anschaut, vergeht ihm der Appetit

Tatsächlich ist der Preis äußerst günstig. Für die gleiche Menge Filet zahlt man beim Metzger wohl rund den dreifachen Preis. Für den Rewe-Kunden allerdings zu günstig.

----------------------------------

Rewe selbst hat bislang noch nicht auf den Facebook-Eintrag reagiert.

Detail auf Kassenbon irritiert Rewe-Kunden

Einem anderen Kunden ist bei Rewe an der Kasse ein Detail auf dem Kassenbon sofort ins Auge gefallen. Was der Kunde da bemerkte, liest du hier >>>

