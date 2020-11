Rewe-Kunde ekelt sich nach Anblick von Bio-Produkt: „Hunger ist weg“

Der Konsum von Bio-Produkten ist für viele Menschen zum Trend geworden. Sie versprechen sich von der Bio-Qualität vor allem einen Beitrag zum Naturschutz sowie einen geringeren Einsatz von Medikamenten oder Pestiziden. So wollen sie ihrer eigenen Gesundheit etwas Gutes tun.

Doch ein Rewe-Kunde hat sich bei dem Anblick eines Bio-Produktes einfach nur geekelt. Auf Facebook schreibt er: „Der Hunger ist weg.“

Rewe: Kunde will Bio-Produkt essen, doch beim Anblick vergeht ihm der Appetit

Ein Bio-Produkt soll nicht nur gesund und nachhaltig sein, sondern es soll auch appetitlich aussehen. Ein Rewe-Kunde hat allerdings eine ganz andere Erfahrung mit einem Bio-Produkt gemacht.

Er hatte Brot gekauft, doch als er es später essen wollten, verging ihm schon beim Anblick der Appetit. Verärgert wandte er sich deshalb über Facebook an Rewe und schreibt mit voller Ironie: „Euer Brot sieht super Lecker aus. Bin leider ein Tag zu spät dran. Schade. Hätte ich es gestern aus dem Schrank geholt, wär' es bestimmt noch essbar gewesen. Aber der Hunger ist trotzdem weg. Danke!“

----------------------

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften" ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

----------------------

Wie die veröffentlichten Fotos zeigen, blieb von dem eingepackten Brot wenig übrig. Denn es war extrem verschimmelt, auf der Innenseite der Verpackung hatte sich bereits Feuchtigkeit gebildet. Da vergeht sicherlich jedem der Appetit!

Rewe reagiert gelassen

Rewe: Der Supermarkt will den Vorfall überprüfen. (Symbolbild) Foto: imago images / Rene Traut

Rewe reagierte schließlich auf den unappetitlichen Vorfall und schreibt offenbar wenig beeindruckt: „Wir möchten die Sache gerne an die Kollegen von der Qualitätssicherung weitergeben. Bitte melde dich hierzu einmal mit deiner E-Mail-Adresse sowie einem Foto der Chargennummer per privater Nachricht bei uns.“ Von einer Entschuldigung an den Kunden war somit keine Rede.

----------------------

----------------------

Ob der Kunde der Bitte des Supermarktes nachgekommen ist, bleibt unklar. Klar ist hingegen, das gekaufte Brot konnte er in die Tonne werfen.