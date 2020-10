Mit ihren Prospekten wollen Rewe, Lidl und Co. für ihre Produkte werben und potenzielle Kunden über die künftigen Angebote der Supermärkte informieren.

Bei diesem Kunden ging das allerdings deutlich nach hinten los. Als er einen Blick in einen Prospekt von Rewe warf, hatte er nur eine Frage zu einem bestimmten Produkt.

Rewe: Kunde sieht dieses Produkt im Prospekt – und hat nur eine Frage

Wegen des Klimawandels achten immer mehr Deutsche darauf, wo die Produkte, welche sie kaufen, herkommen. Rewe und andere Supermärkte kennzeichnen deswegen Produkte, die aus Deutschland, beziehungsweise aus der Nähe, kommen.

In einem Rewe-Prospekt wurden Erdbeeren als „regional“ ausgepriesen. Das warf bei einem Kunden allerdings eine Frage auf.

Kunde wendet sich an Rewe

Da ihn das Anliegen offensichtlich sehr beschäftigte, wandte er sich über Facebook direkt an Rewe: „Hallo Rewe,ich wusste gar nicht dass die Niederlande so nah an Bayern ist, dass die Erdbeeren dann regional sind.“

Bei einem genauen Blick in den Prospekt stellt sich nämlich heraus, dass die als „regional“ angepriesenen Erdbeeren neben Deutschland auch aus den Niederlanden kommen. Ein weiterer Facebook-User vermutet dahinter eine Taktik von Rewe, wie er unter dem Post schreibt: „Alles Mogel. Bei uns steht meist lt. Etikett, nur haben viele Artikel keine. Bei Nachfrage wird nur gelächelt und gesagt, das diese nicht regional sind. Alles Taktik bei Rewe.“

Rewe antwortet auf die Frage des Kunden

Auf die Frage des Kunden ließ die Antwort von Rewe nicht lange auf sich warten. „Vielen Dank für deinen Hinweis. Wir haben unsere zuständigen Kollegen darüber informiert.“

Gegenüber dieser Redaktion sagt Pressesprecher Thomas Bonrath, dass bei Rewe im Bezug auf Obst und Gemüse ein regionaler Lieferant aus Deutschland immer den Vorzug vor einem Lieferanten aus der EU erhalte. In dem konkreten Beispiel handele es sich um ein bundesweites Angebot, für welches mehrere Lieferanten benötigt würden. „Die Herkunftsangabe 'Deutschland/Niederlande' ist in dem Zusammenhang auch nicht falsch, da es sich um deutsche Ware handelt. Sie ist die bundesweite Auslobung, sofern sie nicht zusätzlich aufgrund eines regionalen Lieferanten räumlich eingegrenzt werden kann“, so Bonrath weiter

Nicht in jedem Bundesland könnten aktuell noch Erbeerbauern frische Früchte liefern. In diesem Fall würden die Erdbeeren von einem überregionalen Lieferanten aus Deutschland oder eben den Niederlanden kommen. Die jeweilige Herkunft würde dann in den Rewe-Märkten angegeben werden. (gb)