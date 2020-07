Rewe: Kunde kauft im Supermarkt ein – als er diesen Aushang sieht, platzt ihm der Kragen: „Eine bodenlose Frechheit“

Eigentlich kündigte Rewe auf dem Aushang eine Preissenkung an. Doch der Kunde war darüber alles andere als erfreut.

Eigentlich sollte diese Nachricht von Rewe die Kunden erfreuen. Doch bei einer Person löste der Aushang das komplette Gegenteil aus.

Im Zuge der Mehrwertsteuersenkung hat auch Rewe die Preise in seinem Sortiment nach unten gesetzt – allerdings nicht bei allen Produkten. Und genau das lässt den Kunden völlig ausrasten.

Rewe kündigt Preissenkung an – Kunde: „Krasser Witz!“

„Jetzt über 5.000 Artikel im Preis gesenkt!“, schreibt Rewe auf einen Zettel, den der Kunde am Butterregal des Supermarktes abfotografiert und auf Facebook gepostet hat. 5.000? Nicht genug, wenn es nach dem Kunden geht: „Ein krasser Witz. Es ist eine bodenlose Frechheit, dass ihr euch die Mehrwertsteuer schön in eure sch*** eigene Tasche steckt!“

Puh, harte Worte von dem erzürnten Kunden. In der Diskussion mit anderen Nutzern in den Kommentaren erklärt der Kunde auch, warum es ihn persönlich so aufregt, dass Rewe nicht das ganze Sortiment billiger macht: „Ich würde nicht meckern, wenn ich nicht von insgesamt nur 868 Euro Kurzarbeitergeld leben müsste!“

Doch wie reagiert Rewe auf diesen Vorwurf?

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften" ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

Rewe senkt nur den Preis von Grundbedarfsprodukten

Rewe versucht, dem wütenden Kunden mit einer sachlichen Erklärung zu antworten. Bei der Auswahl der Produkte, deren Preis man gesenkt hat, habe man sich auf stark nachgefragte Produkte des täglichen Bedarfs fokussiert – „auf Basis des Grundbedarfs eines durchschnittlichen Haushalts.“

„So haben unsere Kunden durch ihr Kaufverhalten bei der Entscheidung indirekt mitgewirkt“, argumentiert Rewe. „Auch wenn dein spezieller Wunschartikel nicht im Preis gesenkt wurde, sind wir der Überzeugung, dass du mit einem Einkauf bei uns deutlich sparen kannst.“ Eine Antwort darauf gab es von dem Kunden bisher nicht. (at)