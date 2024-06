Rewe-Kunde schaut auf Kassenbon – und handelt, ohne nachzudenken

Immer mehr Supermärkte bieten es ihren Kunden an, ihre Produkte an einer SB-Kasse eigenständig einzuscannen und die Filiale ohne lange Schlangen und Kontakt mit den Kassierern zu verlassen. Während einige weiterhin das Gespräch mit den Mitarbeitenden am Ausgang suchen und die herkömmlichen Kassen bevorzugen, nehmen andere das Angebot dankend an. Als dieser Rewe-Kunde allerdings kurz nach seinem wöchentlichen Einkauf einen Blick auf den Kassenzettel wirft, überkommt ihn die Wut, sodass er seine Erfahrung prompt in den sozialen Netzwerken teilt. Nur wenig später wird klar: Er hat wohl vorschnell geurteilt.

Rewe geht mit gutem Beispiel voran

„So sah mein Kassenzettel aus bei der Rewe SB-Kasse“, schreibt er in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter). Beigefügt ist ein Foto von einem blanco weißen Zettel ohne Schrift und einem roten Balken. Vermutlich ein Fehler des Ausgabeautomaten, denn normalerweise sollte der Kassenzettel alle gekauften Artikel samt Preis innehaben. „Wieso ist das nicht elektronisch oder gar ein Kassenzettel-Verzicht möglich“, schreibt der X-User weiter.

Für einige ist direkt klar: Eigentlich ist ein Verzichten auf den Zettel an den SB-Kassen nicht möglich, da dieser als Beweis für den Bezahlvorgang unabdingbar ist. Einige Filialen sind zudem so konzipiert, dass die Ausgangs-Schranke sich nur durch das Vorzeigen des Zettels öffnen lässt. Um Papier zu sparen, könnten einige Supermarkt-Ketten jedoch darüber nachdenken, auch an den SB-Kassen den Kassenzettel elektronisch zu vermitteln.

Was der Kunde wohl nicht auf dem Schirm hatte: Rewe geht in dieser Hinsicht bereits seit einigen Jahren mit einem guten Beispiel voran und bietet seinen Kunden die Möglichkeit in der App den Kassenzettel als eBon runter zu laden. „Wenn du den kontaktlosen REWE eBon nutzt, leistest du bei jedem Einkauf einen Beitrag zum Umweltschutz – so sparst du kostenlos und schnell Papier ein“, heißt es dazu auf der Rewe-Website im Netz.

Ob weitere Supermarkt-Ketten nachziehen, bleibt abzuwarten.