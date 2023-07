Huch, was ist denn da in den Kartoffelsack geraten? Im Rewe fällt einem Kunden ein seltsames Detail an der Verpackung auf. Die festkochenden Annabelle-Kartoffeln sollen eigentlich aus der Region stammen.

Doch beim genaueren Blick auf das Etikett ist der Kunde plötzlich verwirrt. Was hat sich Rewe nur dabei gedacht?

Rewe: Kartoffel-Verpackung irritiert

„Man sollte immer hinschauen, wo wir überall verarscht werden.“ Mit diesen Worten teilt ein Nutzer nun ein Foto auf TikTok. Darauf ist die Vorder- und Rückseite eines Kartoffelsacks der „Rewe Regional“-Marke zu sehen. Vorne steht groß „Speisekartoffeln aus Hessen“ drauf und noch einmal darunter „Ursprung: Deutschland“.

Auf der Rückseite sieht das allerdings ganz anders aus. Hier steht schwarz auf weiß „Ägypten“. „Hier ist garantiert gar nichts regional“, stellt der Nutzer für sich fest. „Doch, der Aufdruck“, reagiert ein anderer Nutzer ironisch. „Ich mach bei so etwas gleich immer richtig Welle“, regt sich sofort ein Anderer auf. „Alle im Laden sollen es mitbekommen.“

In den Kommentaren werden sogleich die wildesten Vermutungen geäußert. Die Kartoffeln würden in Hessen umverpackt und somit „regional verpackt“ oder lediglich die Verpackung stamme aus Ägypten.

Supermarkt bezieht Stellung

Doch wie kommen diese unterschiedlichen Angaben zustande? Handelt es sich dabei um ein Missverständnis oder verkauft der Supermarkt wirklich ausländische Ware unter dem Deckmantel der „Rewe Regional“-Marke? Wir haben beim Unternehmen nachgehakt und direkt eine klare Antwort bekommen.

„Das war ein kurzer Druckfehler der Packstelle, der nur wenige Beutel betroffen hat“, reagiert der Supermarkt prompt. Außerdem läge dieser bereits mehrere Monate zurück. Im April war das erstmals aufgefallen. „Laut Verpacker waren aber immer regionale Kartoffeln aus Hessen drin“, betont das Unternehmen.