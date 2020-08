Rewe: Kunde geht in Supermarkt einkaufen – was er an der Fleischtheke sieht, ist gefährlich

Ein Kunde eines Rewe Supermarktes hat sich über das Verhalten einiger Mitarbeiter in einer Filiale in Köln aufgeregt.

Denn dort haben sich viele Angestellte nicht so verhalten, wie Rewe es von den Kunden verlangt.

Kunde sieht bei Rewe an der Fleischtheke Erschreckendes

Und dabei geht es natürlich um die Corona-Regeln. Maske tragen (über Mund UND Nase), Abstand halten, das sind die wichtigsten Regeln.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Penny: Rückruf für NRW! DIESES Produkt könnte verunreinigt sein

Rewe-Kundin erhält Nachricht vom Supermarkt und ist wütend: „Das ist nicht euer Ernst?“

Edeka, Penny und Co: Pizza-Rückruf! Achtung, Metallteile im Produkt

-------------------------------------

Doch anscheinend wissen nicht nur viele Kunden nicht, dass man die Maske über Nase und Mund zu tragen hat, sondern auch die Mitarbeiter der Rewe-Filiale. Oder es ist ihnen schlichtweg egal.

Kunde regt sich bei Rewe über Mitarbeiter auf

Der Kunde schreibt auf der Rewe-Facebookseite: „Hallo REWE! Wieso ist es eigentlich für die Mitarbeitenden im REWE Markt Köln Kalk (Arcaden) so schwer, ihren Mund-Nase-Schutz richtig zu tragen? Über die Hälfte des Personals läuft durch den Markt und stellt dabei ihre Nasenlöcher zur Schau.

Ganz besonders hartnäckig ist dabei eine Verkäuferin an der Fleischtheke, die es nicht nötig hat, sich und andere zu schützen, selbst wenn man sie höflich darauf anspricht. Wenn wir irgendwann einmal wieder in die Normalität zurück wollen, sollten wir dann nicht alle daran arbeiten dieses Ziel zu erreichen?“

>>> Edeka: Kunde kauft Kuchen – als er ihn öffnet, vergeht ihm direkt der Appetit

Dass die Verkäuferin an der Fleischtheke ihren Mund-Nase-Schutz nicht richtig trägt, ärgert den Kunden am meisten. Schließlich hantiert sie mit rohen und offenen Lebensmitteln, die von Kunden noch gegessen werden.

------------

So trägst du die Maske richtig

vor dem Anlegen die Hände gründlich waschen

Mund UND Nase müssen bedeckt sein

Der Grund: Wenn nur der Mund bedeckt ist, können durch die Nase Erreger immer noch verbreitet werden

wer sie falsch trägt, spielt mit der Gesundheit anderer Menschen

Ränder der Maske müssen eng anliegen, aber nicht einschneiden

die Maske nicht mit den Händen anfassen

------------

Andere Rewe-Kunden haben ähnliche Erlebnisse gehabt

Auch andere Kunden berichten von ihren Erlebnissen in Rewe-Supermärkten. Eine Frau hat ähnliches in einem Rewe in Rostock erlebt, dort seien die Hälfte aller Mitarbeiter ohne Maske herumgelaufen und auch viele Kunden.

„Hallo war heute im Rewe Rostock Dierkow Hannes Mayer Platz da trägt Personal und auch teilweise die Kunden keine Masken, eine Frechheit von Rewe das nicht zu regeln und so skrupellos gegenüber der Bevölkerung handelt.“

Rewe hat bisher auf die Beschwerden nicht reagiert. Dennoch bleibt die Frage offen, wieso manche Menschen sich renitent gegen so einfache Vorgaben zur Sicherheit aller wehren. (fb)