Rewe: Kunde schaut ins Getränkeregal und kann es nicht fassen – „Was soll das denn?“

Als ein Kunde am Getränkeregal vorbeischlendert, bemerkt er eine Veränderung bei Rewe. Er beschwert sich bei Facebook über die neue Verpackung eines herkömmlichen Produktes.

Dem Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind sich mittlerweile viele Supermärkte und Discounter bewusst – zumindest was den ‚Trend‘ angeht. Das – so könnte man meinen – gilt eigentlich auch für den Supermarkt Rewe.

Doch was der Lebensmitteleinzelhandel jetzt in seinem Sortiment ändert, stößt auf jede Menge Unverständnis bei einem Kunden.

Rewe: „Wo soll da das Plastiksparen sein?“

Die Supermarkt-Kette bietet bereits eine Reihe an nachhaltigen Produkten an, die zumindest teilweise in nur wenig Plastik verpackt sind. Auf der Rewe-Website wirbt Rewe sogar für seine Mehrweg-Boxen, wiederverwendbaren Frischenetze und Permanenttragetaschen.

Dennoch ist nach wie vor einiges an Plastik in dem Laden zu finden. Nun entdeckt ein Kunde sogar ein in Plastik verpacktes Produkt, welches Rewe in der Vergangenheit eigentlich schon deutlich nachhaltiger angeboten hat.

Die Wasserflaschen von der Marke Vittel wurden bislang in wiederverwendbaren Wasserkästen verkauft. Jetzt entdeckt der Kunde sie als Sixpack verpacktes Plastik-Produkt im Getränkeregal und regt sich tierisch darüber auf.

„Wo soll da das Plastik sparen sein?“, schreibt der Kunde auf Facebook sichtlich empört. „Anders herum wäre es besser gewesen.“ Statt weniger Mehrweg anzubieten, gibt es mehr Plastik, dass vom Verbraucher entsorgt werden muss.

Rewe: „Vieles geht nicht mal eben so‘“

Für jeden, der sich schonmal ansatzweise mit dem Thema Umweltschutz auseinandergesetzt hat, sollte klar sein: Damit hat Rewe zumindest was Nachhaltigkeit betrifft einen großen Schritt zurück gewagt.

Dann rechtfertigt sich die Supermarkt-Kette unter dem Facebook-Beitrag des Kunden.

„Das Thema Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig“, betont Rewe auf Facebook. Der Lebensmitteleinzelhandel würde somit gerade die Verpackungen des gesamten Eigenmarkensortiments überarbeiten und diese umweltfreundlicher gestalten.

Die Umsetzung könne jedoch nur in kleinen Schritten realisiert werden und sei daher ein langer Prozess. „Wir sind uns also unserer Verantwortung bewusst, aber vieles geht nicht ‚mal eben so‘“, schreibt Rewe zu seiner Verteidigung.

Ist ja alles schön und gut – was jedoch in diesem „Prozess“, der Schritt von bereits nachhaltiger Verpackung hinzu Plastikverpackung bewirken soll, wird durch diese Rechtfertigung nicht deutlich.

Am Ende des Tages siegt dann wohl doch wieder die Wirtschaftlichkeit. (mkx)