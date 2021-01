Rewe-Kunde macht Ekel-Entdeckung in Obst und ist außer sich vor Wut – doch mit den Reaktionen der anderen Kunden rechnet er nicht

Damit hatte ein Rewe-Kunde aus Hannover wohl nicht gerechnet, als er seinen Einkauf kurz vor Silvester beim Supermarkt tätigte.

Denn als der Rewe-Kunde zu Hause seine eingekauften Sachen ausgepackt hatte, machte er eine Entdeckung, die ihn wutentbrannt zurückließ.

Auf Facebook machte der Mann seinem Ärger freie Luft.

Rewe-Kunde macht Ekel-Entdeckung in Obst – und ist außer sich vor Wut

Auf von einem Granatapfel, den der Kunde offenbar in seinem Rewe-Markt erworben hatte, sieht man eindeutig Schimmelspuren.

Die liberalen Silvesteröffnungszeiten in Niedersachsen dürften größere Kundenanstürme verhindern. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Oliver Berg

„Und so wird Obst in Rewe Limmerstr. (Hannover) verkauft… Das ist nicht das erste Mal und ist einfach eklig und respektlos mit den Kunden“, schimpft der Kunde auf Facebook. Und weiter: „Das ist kein Obst… das ist eine Pilzsammlung!“

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften" ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

Rund 140.000 Mitarbeiter sind bei Rewe beschäftigt

Doch die meisten Rewe-Kunden können seinen Frust nicht ganz nachvollziehen. So schreibt jemand unter seinen Post: „Lächerlich… einfach entsorgen und gut ist.“ Ein anderer meint: „Du hast es doch auch nicht gesehen und den Granatapfel gekauft. Verkäufer leisten viel, aber Superhelden mit Röntgenblick sind sie halt nicht. Bring es zurück und stell dich nicht so an. Kann doch mal passieren.“

Rewe: Obst-Skandal - so reagiert der Supermarkt

Rewe selbst äußerte sich bereits zum Schimmelvorfall. „Hallo Paulo, danke für deinen Hinweis. Wir möchten uns bei dir für diese Entdeckung entschuldigen. Selbstverständlich gehen wir dem umgehend nach. Schickst du uns hierzu bitte noch eine E-Mail-Adresse sowie deine Telefonnummer in einer PN? Viele Grüße, dein REWE Team.“

Kommentiert hat der Rewe-Kunde die Antwort vom Supermarkt-Mitarbeiter nicht mehr.

Für Diskussionen sorgte letztens auch ein Werbeclip von Rewe. Er löste geradezu eine Lawine aus bei Kunden. Was es damit auf sich hatte, liest du hier >>> (jhe)