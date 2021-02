Rewe: „Aber SOWAS verkaufen?“ – Kunde ist entsetzt, als er DIESES Angebot sieht

Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Bereits seit mehreren Jahren ist das Thema Umweltschutz auch auf die Agenda vieler Supermarkt-Ketten wie Rewe gerückt.

Spätestens seit dem Verbot von Plastiktüten ist die Reduzierung von Müll beim Einkauf angekommen. Auch Rewe setzt sich für den Klimaschutz ein.

Rewe: Kunde empört über Angebot

Ein ebenfalls umweltbewusster Kunde fiel daher aus allen Wolken, als er eines der neuen Angebote bei Rewe entdeckte. Empört wendet er sich danach über Facebook an den Einzelhändler.

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften" ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

Rund 140.000 Mitarbeiter sind bei Rewe beschäftigt

Auslöser für die Aufregung ist ein neues Produkt. Ein Brötchen und ein Schokokuss sind in einer Plastikschale verpackt, die selbst in Plastikfolie gewickelt ist. So sollen sich die Kunden ihr Schokokussbrötchen einfach und frisch selbst zubereiten.

Die Verpackung ist aus der Sicht des Kunden vermeidbarer Müll. Foto: Facebook

Das ist dem Kunden allerdings ein Dorn im Auge. „Liebes Rewe-Team, wieso werbt ihr mit Papptütchen für die Umwelt, aber sowas verkaufen? Es macht doch keinen Sinn. Plastik ohne Ende und der Inhalt kostet keine 20 Cent“, argumentiert er in seinem Beitrag. Für den Kunden ist das Handeln von Rewe nicht tragbar und er schließt seine Konsequenz daraus: „Ich denke nach nicht mehr zu Rewe zu gehen“.

Rewe reagiert auf Plastik-Vorwurf

Das Unternehmen reagiert in der Kommentarspalte auf den Vorwurf: „Aufgrund veränderter Arbeits-, Lebens-, Konsum- und Verzehrgewohnheiten sowie der steigenden Nachfrage nach leichten und frischen kleinen Mahlzeiten wünschen sich unsere Kunden zunehmend fertig zubereitetes Essen im Supermarkt“, erklärt der Kundenservice. Rewe schaffe lediglich das Angebot für Snacks, die man unterwegs essen könne.

Diese Begründung ist für den Kunden jedoch nur wenig zufriedenstellend. „Plastik könnt ihr nie schön reden auch die Nachfrage nicht“, entgegnet er.