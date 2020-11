Rewe-Kunde entdeckt dieses Rätsel im Supermarkt – „Das müsst ihr mir mal erklären"

Was ist bei der Entscheidung für die richtige Dose Kichererbsen wichtig? Für viele Rewe-Kunden die Qualität, für andere die Menge, für einige der Preis.

Für einen Rewe-Kunden scheint Letzterer besonders wichtig zu sein. Bei den „Rewe Beste Wahl“-Kichererbsen hat er daher ganz genau hingeschaut. Doch jetzt geben sie ihm ein Rätsel auf!

Rewe: Kunde schaut ganz genau hin – und steht jetzt vor einem Rätsel

68 Cent soll die Dose Hülsenfrüchte kosten. Für diesen Preis bekommt der Kunde 212 Milliliter Inhalt. Wie viel kosten dann 100 Milliliter?

Die Lösung dieser Textaufgabe, die nach Matheunterricht in der Grundschule klingt, gestaltet sich für den Kunden schwieriger als gedacht. Traut man dem guten alten Dreisatz, müssten 100 Milliliter doch 32 Cent kosten – wieso gibt Rewe also 0,52 Euro an?

Diese Zahlenschieberei stellt den Kunden vor ein Rätsel. „Kopfrechnen ist ja nicht jedermanns Sache, aber das müsst ihr mir mal erklären“, wendet er sich daher über Facebook an das Rewe-Team.

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften" ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

So erklärt Rewe die Lösung des Rätsels

Für die vermeintlich komplizierte Rechnung gibt es eine ganz einfache Lösung, klärt der Supermarkt auf: „Bei den Angaben handelt es sich um unterschiedliche Einheiten.“

Rewe kennt des Rätsels Lösung. Foto: imago images / Waldmüller

Denn: „Das Abtropfgewicht der Kichererbsen beträgt 130 Gramm, damit ist die Angabe des Preises richtig. Die 212 Milliliter beziehen sich auf das Wasser, was sich in der Dose befindet.“

Das wird allerdings nicht auf den Preis gerechnet, „denn dieser zählt nur für das Gewicht der Kichererbsen.“

Mit dieser Erklärung haben die Rewe-Mitarbeiter nicht nur das Rätsel gelöst. Sondern auch bewiesen, dass Kopfrechnen zwar nicht jedermanns Sache ist, die Rewe-Mitarbeiter in dieser Disziplin jedoch ziemlich fit sind. (vh)