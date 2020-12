Rewe: Ein Kunde wollte sich nicht an nicht an die Corona-Regeln halten. (Symbolbild)

Rewe-Kunde will Corona-Abstand nicht einhalten, dann legt er sich mit dem Falschen an

Auch beim Einkaufen in den Supermärkten von Rewe, Edeka und Co. müssen sich die Kunden an die geltenden Corona-Regeln halten.

Ein Kunde von Rewe sah das offenbar anders und wollte den Corona-Abstand nicht einhalten. Doch dann legte er sich mit dem Falschen an.

Rewe: Kunde will sich nicht an Corona-Regeln halten

Supermärkte wie Rewe und Co. sind von den verschärften Corona-Maßnahmen betroffen. Die Supermärkte müssen unter anderem sicherstellen, dass sich nur so viele Kunden in den Filialen aufhalten, wie die Regeln vorgeben.

Dafür nutzen Rewe, Edeka und Co. unterschiedliche Methoden – beispielsweise nutzen einige Märkte ihre Einkaufswägen, um zu kontrollieren, wie viele Menschen sich in dem Markt aufhalten. Zu diesem Zweck muss sich dann jeder Kunde bei seinem Einkauf einen Wagen nehmen. Das wollte ein Rewe-Kunde in Hamm aber nicht hinnehmen, so der „Westfälische Anzeiger“.

Rewe: Die Situation eskaliert

Anstatt sich einen Einkaufswagen zu nehmen, begann der junge Mann eine Diskussion mit einem Security-Mann und beleidigte ihn auch noch: „So nach dem Motto: Ihr von der Security seid doch sowieso alle doof“.

Dieser erhielt verbale Hilfe von einem anderen Rewe-Kunden. Plötzlich attackierte der Mann den anderen Kunden und schubste ihn. Hätte er vorher gewusst, mit wem er sich anlegt, hätte er das sicherlich nicht gemacht.

Rewe: Kunde wird handgreiflich

Bei dem geschubsten Mann handelte es sich nämlich um einen Polizisten, der zufälligerweise gerade in dem Rewe seinen Einkauf erledigen wollte. So landete der junge Aggressor schließlich im Klammergriff der beiden Männer.

Anschließend wurde die Polizei angerufen, die den Sachverhalt auf dem Rewe-Parkplatz aufnahm. Gegen den jungen Mann wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs aufgenommen, berichtet „wa.de“. In Zukunft wird er sich sicher zweimal überlegen mit wem er sich anlegt. (gb)