Experte mit Preis-Prognose für Rewe, Kaufland & Co. – es geht um Schokolade

Auch wenn die Preise bei Kaufland, Lidl und Co. immer wieder gesenkt werden, so sind wir dennoch weit ab von den Vor-Inflations-Preisen. Eine Tafel Schokolade für 35 Cent? Heutzutage undenkbar. Dass wir nie wieder zum Vor-Corona-Niveau zurückkehren werden, ist gewiss.

Doch wie steht es jetzt um die Schokoladenpreise? Ein Experte zeichnet ein düsteres Bild. Kunden von Rewe, Kaufland und Co. hören ganz genau hin.

Bittere Schoki-Realität bei Rewe, Kaufland und Co.

In den vergangenen Jahren hat sich der Kakaopreis zwischenzeitlich verdreifacht. „Die Ernte 2023/24 war deutlich schlechter als erwartet. Dürre auf der einen Seite, zu viel Regen auf der anderen – und dann kam in Westafrika der massive Krankheitsbefall der Kakaobäume dazu. Die Preise kletterten so auf 4000, 5000, 6000, 7000 Dollar pro Tonne“, resümiert Friedel Hütz-Adams, leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Südwind Institut für Ökonomie und Ökumene, gegenüber der „WirtschaftsWoche„.

Doch so dramatisch die Lage klingen mag: der Experte gibt Entwarnung. „Wir haben jetzt eine Ernte, die fast wieder so gut ist wie vor der Krise“, erklärte Hütz-Adams. Aber bekommen die Kunden von Rewe, Kaufland und Co. das auch zu spüren?

Bauern kämpfen mit großen Problemen

70 Prozent der weltweiten Ernte kommen laut „WirtschaftsWoche“ von der Elfenbeinküste und Ghana. „Die hatten einen deutlichen Einbruch bei der Ernte, aber wenn man sich die Zahlen der Internationalen Kakao-Organisation (ICCO) anschaut, war die Ernte am Ende nur elf Prozent schlechter als im Vorjahr“, so die deutliche Realität.

Auch wenn die Kunden das in den vergangenen Jahren kräftig zu spüren bekommen haben, geht der Experte wider Erwarten davon aus, dass die Preise für Schokolade in nächster Zeit leicht sinken werden, „weil jetzt gerade die Spitzen eingepreist sind“. Diese Nachricht dürfte Schokifans wohl erst mal erleichtern.