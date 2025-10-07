Dringende Warnung an Kunden von Rewe, Kaufland & Co. – Leberschäden drohen!

Eine neue Lebensmittelwarnung sorgt für Schlagzeilen: Ein beliebtes Fertiggericht, das bei Rewe, Kaufland & Co. verkauft wurde, wird wegen möglicher Gesundheitsrisiken zurückgerufen.

Hersteller und Verbraucherschützer warnen vor gefährlichen Inhaltsstoffen. Alles, was du zum Rückruf wissen musst, erfährst du hier.

Gefahr in Fertiggerichten bei Rewe, Kaufland & Co.

Die Firma „Wingert Foods“ startete eine umfassende Rückrufaktion. Kunden sollen das Produkt keinesfalls verzehren, da ein gesundheitliches Risiko besteht. Grund für den Rückruf ist Majoran mit zu hohen Pyrrolizidinalkaloid-Werten (PA). PA sind natürliche Pflanzeninhaltsstoffe, die versehentlich in Lebensmittel gelangen können. Interne Kontrollen entdeckten das Problem. Die betroffene Ware war bei Rewe, Kaufland & Co. erhältlich und wurde nun aus dem Verkehr gezogen.

Betroffene Produkte:

Wingert Foods Rostbratwürstchen mit Kartoffelpüree und Weinsauerkraut, 480 g

Chargennummer L510710552 und MHD 18.06.2026

Chargennummer L514210552 und MHD 23.07.2026

Südwind Rostbratwürstchen mit Kartoffelpüree und Sauerkraut 480 g

Chargennummer L508610552 und MHD 28.05.2026

ja! Rostbratwürstchen mit Kartoffelpüree und Weinsauerkraut 480 g

Chargennummer L508610552 und MHD 28.05.2026

Chargennummer L510710552 und MHD 18.06.2026

Chargennummer L514810552 und MHD 29.07.2026

gustoria Rostbratwürstchen mit Kartoffelpüree und Weinsauerkraut 480 g

Chargennummer L508610552 und MHD 28.05.2026

Chargennummer L510710552 und MHD 18.06.2026

Chargennummer L512920552 und MHD 10.07.2026

K Classic Rostbratwürstchen in würziger Sauce mit Kartoffelpüree und Weinsauerkraut, 480 g

Chargennummer L512920552 und MHD 10.07.2026

Andere, als die genannten Chargen mit den dazugehörigen Mindesthaltbarkeitsdaten, sind wohl nicht vom Rückruf betroffen. Laut „lebensmittelwarnung.de“ sei der Verkauf bei Kaufland, Rewe, Penny, Edeka, Globus, Bünting, K+K, Bartels-Langness sowie Lebensmittel-Sonderposten erfolgt.

Gerichte nicht verzehren!

„Wir bedauern diesen Vorfall sehr und bitten um Ihr Verständnis“, teilte der Hersteller mit. Bei weiteren Fragen sollen sich Verbraucher per Mail an info@wingert-foods.de wenden. PA sind zwar laut Verbraucherzentrale nicht direkt schädlich, doch ihre Leber-Abbauprodukte können die Zellen schädigen.

Die Verbraucherzentrale rät, möglicherweise belastete Produkte nicht zu konsumieren. Besonders Leber schädigende Wirkungen der PA-Abbauprodukte bergen Risiko. „PA könnten das Erbgut verändern und Krebs auslösen“, erklärt die Verbraucherzentrale. Rewe, Kaufland & Co. arbeiten aktiv daran, betroffenes Essen aus den Regalen zu entfernen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.