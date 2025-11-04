Inflation bei Rewe, Kaufland & Co.: Jetzt müssen Kunden draufzahlen

Die Verbraucherkosten steigen weiter, auch wenn die Inflation zuletzt leicht zurückging. Besonders bei täglichen Ausgaben wie Nahrung und Gastronomie müssen Kunden tiefer in die Tasche greifen. Das macht sich auch bei dem Einkauf bei Rewe, Kaufland & Co. bemerkbar.

Statistisch gesehen stiegen die Preise für Lebensmittel und Getränke im Schnitt um 1,8 Prozent – Brot, Fleisch, Fisch sowie Molkereiprodukte und Eier sind bei Rewe, Kaufland und Co. teurer geworden.

Teurere Lebensmittel bei Rewe, Kaufland & Co.

Während die Wirtschaft kriselt, bleibt der tägliche Einkauf bei Rewe, Kaufland & Co. eine echte Belastung. Statistiken zeigen, dass sich frisches Obst und Gemüse sowie Speisefette und -öle zwar verbilligten – die Ersparnis wird jedoch durch Preissteigerungen bei anderen Produkten, wie Fleisch und Molkereiwaren, erneut ausgeglichen.

Der Rückgang der Inflation hat nur teilweise mit stagnierenden Lebensmittelpreisen zu tun. Experten erklären, dass sich die Preise für Alkohol und Tabak im Vergleich zu den Vormonaten nur schwach verteuert hätten.

Hintergrund der stagnierenden Inflation ist die festgefahrene Wirtschaftslage in Deutschland. Seit Monaten kämpft die Industrie mit schlechter Nachfrage in entscheidenden Bereichen wie Chemie oder Autobau. Auch hohe Zölle der USA belasten die Exporte.

Hoffnung für 2026?

Rewe, Kaufland & Co. bieten keine wirkliche Erleichterung für die Verbraucher. Der Alltag bleibt für viele teuer, ob bei Lebensmitteln, Möbeln oder Freizeit. Die Menschen konsumieren sparsam, während die Wirtschaft auf die versprochenen staatlichen Impulse aus 2024 wartet. Frühestens 2026 wird ein Aufschwung erwartet – ohne langfristige Reformen könnte dieser jedoch nur von kurzer Dauer sein.

Für Verbraucher bleibt die Vorstellung einer nachhaltigen Erholung schwer. Bis dahin wird der Alltag für viele in Deutschland weiterhin finanziell herausfordernd bleiben. Besonders bei Rewe, Kaufland & Co. gibt es wenig Hoffnung auf eine spürbare Entlastung.