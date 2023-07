Rewe, Kaufland und Co: Kunden aufgepasst! Bei DIESEM Lebensmittel wirst du hinters Licht geführt

Jeden Monat kürt die Verbraucherzentrale ein bestimmtes Produkt der Supermärkte und Discounter wie Rewe, Kaufland und Co. mit einem Negativpreis: die so genannte „Mogelpackung des Monats“.

Im Monat Juli ist es eine beliebte Erdnuss-Knabberei, die bei Rewe, Kaufland und Co. immer teurer wird.

Rewe, Kaufland und Co: Kunden aufgepasst

Ob in der Pause, Zuhause auf der Couch, gemütlich vor dem Fernseher oder auf einer Party: Erdnussflips gehören zu den beliebtesten Snacks. Besonders bekannt sind die „Erdnusslocken“ des Herstellers Lorenz Snack-World, die es bei Rewe, Kaufland und Co. gibt.

Allerdings hat das Unternehmen aus Neu-Isenburg die Füllmengen der Tüten gesenkt und gleichzeitig die Preise angehoben. Für die Hamburger Verbraucherzentrale ein Grund, das Produkt als „Mogelpackung des Monats“ Juli auszuzeichnen. „Je nach Sorte schrumpft der Inhalt mal mehr oder weniger. Zusätzlich ist der Preis im Handel gegenüber dem Vorjahr gestiegen – meist von 1,99 Euro auf 2,19 Euro. Der versteckte Preisanstieg kann abhängig vom Händler bis zu 28 Prozent betragen“, hieß es.

Gleiches gilt für die „Erdnusslocken Jumbo“ und die „Erdnusslocken Mexican Style“, die von 175 Gramm auf 150 Gramm pro Packung reduziert werden. Der Preis ist von 1,99 Euro auf 2,19 gestiegen. Die „Erdnusslocken leicht“ und die „Erdnusslocken Classic“ liegen beim Preis gleichauf, sind mit 175 Gramm (vorher: 200 Gramm) allerdings etwas größer – und damit 26 Prozent teurer als 2022.

Hohe Herstellungskosten der Grund

Außerdem wurden die „Erdnusslocken Jumbo“ im gleichen Zeitraum von 225 Gramm auf 150 Gramm reduziert und um 74 Prozent teurer. Warum sind die Produkte bei Rewe, Kaufland und Co. kleiner und teurer geworden?

Gegenüber der Verbraucherzentrale erklärte Hersteller Lorenz, dass das Unternehmen die Preise wegen höherer Herstellungskosten anpassen musste. „Hochwertige Rohwaren, Verpackungsmaterialien, Transport und insbesondere Energie, all dies benötigen wir für die Herstellung unserer Produkte, und all dies ist und wird auch auf absehbare Zeit noch immer deutlich teurer bleiben als in den Jahren zuvor“, heißt es.