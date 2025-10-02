Nächste Mogelpackung bei Rewe, Kaufland und Co. entlarvt? Kunden merken es beim Getränke-Kauf

Leichtere Mehrwegflaschen revolutionieren den Getränkemarkt: Der VdF reduziert Gewicht und CO₂-Emissionen – und Rewe, Kaufland & Co. setzen auf nachhaltige Lösungen im Supermarkt.
Was steckt dahinter, und warum sind diese Änderungen so wichtig?
Rewe, Kaufland & Co.: Vorteile von Mehrwegflaschen
Der Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie (VdF) führt leichtere Mehrwegflaschen ein, die Kunden ab sofort bei Rewe, Kaufland & Co. finden. Die 0,7-Liter-Flaschen wiegen nur noch 400 Gramm, die 1,0-Liter-Flaschen 535 Gramm. Das geringere Gewicht reduziert die CO₂-Emissionen um etwa 14 Prozent. Trotz der Einsparung bleibt die Stabilität laut „Ruhr 24“ durch moderne Glasfertigung erhalten.
Aktuell gibt es rund 250 Millionen VdF-Mehrwegflaschen im Umlauf. Diese werden schrittweise durch leichtere Modelle ersetzt. Auch bei PET-Flaschen lässt sich ein ähnlicher Trend beobachten. Laut sicherverpackt.de verringerte sich der Plastikverbrauch durch Innovationen zwischen 2021 und 2023 um rund 38.000 Tonnen jährlich – ein Fortschritt, der bei Rewe, Kaufland & Co. unterstützt wird.
Rewe, Kaufland & Co.: Nachhaltigkeit und Innovation
Mehrwegflaschen haben zentrale Vorteile gegenüber Einwegvarianten. Glas-Mehrwegflaschen lassen sich bis zu 50-mal wiederbefüllen, wodurch Ressourcen geschont werden. Dennoch führt „Pfandschlupf“ durch nicht zurückgegebene Flaschen zu unnötigem Materialverlust. Rewe, Kaufland & Co. setzen verstärkt darauf, Mehrwegsysteme zu etablieren und so die nachhaltige Nutzung zu fördern.
Neben Glasflaschen tragen auch dünnere PET-Flaschen zur Reduktion von CO₂-Emissionen bei. Technische Innovationen ermöglichen Materialeinsparungen ohne Stabilitätsverluste und unterstützen somit nachhaltige Verpackungssysteme.
Rewe, Kaufland & Co. zeigen damit, wie der Handel auf nachhaltige Verpackungslösungen setzt und Kunden umweltfreundliche Alternativen bietet.
