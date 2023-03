Rewe, Kaufland, Lidl und Co: Kunden machen immer den gleichen Fehler – und lernen nie dazu

Kunden von Rewe, Kaufland, Lidl und Co., aufgepasst: Es gibt einen Fehler, den hast auch du garantiert schon an der Kasse gemacht. Er ist ein absoluter Klassiker.

Viele Verbraucher erledigen Woche für Woche ihren Einkauf bei Rewe, Kaufland, Lidl und Co. Dabei dürfen natürlich auch Getränkeflaschen nicht fehlen. Doch hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie du deine Flaschen auf das Kassenband legst? Nein? Solltest du aber!

Rewe, Kaufland, Lidl und Co.: DAS solltest du vermeiden

Es gibt nämlich einen weit verbreiteten und ziemlich nervigen Fehler, den zahlreiche Kunden fast tagtäglich machen: Sie legen die Flaschen quer statt längs auf das Band – also so, dass die Gefahr besteht, dass die Getränke ungehindert über das Kassenlaufband rollen!

Und das scheint nicht nur für die Kassierer selbst ein großes Aufreger-Thema zu sein. Unter einem Tweet bekunden zahlreiche Twitter-User ihren Unmut über diese Vorgehensweise. Ein Foto auf der Social-Media-Plattform zeigt einen Einkauf, bei dem ein Kunde seine Wasser- und Bitter-Lemon-Flaschen quer auf das Band legt.

Rewe, Kaufland, Lidl und Co.: Kunden können Anblick kaum fassen

„Flaschen immer längs auf’s Band“, appelliert eine Twitter-Userin ausdrücklich. „Die Flaschen liegen falsch“ und „Boah, wer legt denn so seine Flaschen auf das Band“, heißt es weiterhin unter dem Foto.

Dieser Fehler zählt längst zu den Klassikern. Wie der „Merkur“ berichtet, gibt es dazu auch auf Reddit eine rege geführte Diskussion. Dort berichtet ein User von einem Erlebnis: „Letztens im Supermarkt hat sich eine Person hinter mir angestellt, eine Flasche quer auf das Band gelegt und ist dann nochmal weggegangen, um noch irgendetwas zu holen. Da die Flasche immer weiter nach hinten gerollt ist, während die Schlange sich immer weiter in Richtung Kasse bewegte, war ich so frei und habe die Flasche der fremden Person gedreht, sodass sie längs liegt und ihre Reise Richtung Kasse antreten konnte. Als die querlegende Person wenige Augenblicke später wiederkam, schaute sie mich verdutzt an, drehte die Flasche wieder quer und nahm sie regelmäßig in die Hand, um sie weiter Richtung Kasse zu legen.“