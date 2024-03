Rewe, Kaufland & Co: Kunde will Zitronen abwiegen – er macht unfassbare Entdeckung: „Verar***** die uns?“

Supermärkte wie Rewe, Kaufland & Co. wenden immer wieder Tricks in den Märkten an, um Kunden zu spontanen Einkäufen zu verleiten. So landet schnell mal mehr im Einkaufswagen als geplant und bei den Supermärkten klingeln die Kassen.

Dass Kunden von Rewe, Kaufland & Co. aber regelrecht über den Tisch gezogen werden sollen, ist neu. Ein Kunde will beim Einkauf einen Trick entlarvt haben, der Kunden bei Obst und Gemüse zusätzlich Geld aus dem Portemonnaie leiert. Wir haben bei den Supermärkten nachgehakt, was es damit auf sich hat.

Rewe, Kaufland & Co: Kunde zeigt Trick

Beim Einkauf in einem Rewe-Markt hat ein „X“-Nutzer (ehemals Twitter) zuletzt eine Entdeckung gemacht, die ihm übel aufstößt. Als er sich die Waage im Obst- und Gemüsebereich genau ansieht, fällt ihm eine Plastikauflage auf der Wiegefläche auf.

Prompt schnappt er sich ein Netz Zitronen und wiegt es. Das Ergebnis: 549 Gramm. Dann nimmt er die Auflage ab und wiegt erneut – 391 Gramm. Das macht über 150 Gramm Unterschied. „Verarschen die uns?“, beschwert sich der Kunde. Er vermutet dahinter eine Abzocke. Schließlich kosten 150 Gramm mehr auch mehr.

Kaufland reagiert auf vermeintlichen Trick

Nicht nur bei Rewe wollen andere Kunden dasselbe erlebt haben, zum Beispiel auch bei Kaufland. Auf Anfrage unserer Redaktion stellt der Supermarkt jedoch klar: „Berechnet wird selbstverständlich nur der Preis für die jeweiligen Artikel.“ Das Gewicht der Plastikauflage werde „selbstverständlich beim Wiegeprozess berücksichtigt“.

Zwar könnten die Kunden in den Filialen Obst und Gemüse selbst abwiegen, „reine Kontrollwagen, mit denen die Kunden das Gewicht der Artikel überprüfen können und wie sie in dem gezeigten Video zu sehen sind, gibt es bei uns nicht“. Und bezüglich der Frage, wozu es die Auflagen auf den Waagen überhaupt gebe, reagiert der Supermarkt mit „Hygienegründen“.