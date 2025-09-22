Bei Kaufland, Rewe & Co. unter Verschluss: DAS wusstest du sicher noch nicht über Kaffee!

Kaffee ist dieser Tage ein echtes Luxusgut! Kein Wunder, denn die Kaffeepreise sind in den vergangenen Monaten ziemlich in die Höhe geschnellt. Supermärkte und Discounter wie Kaufland, Rewe und Co. greifen daher mittlerweile zu drastischen Methoden, um die Bohnen vor Dieben zu schützen – sie schließen den Kaffee immer häufiger in Vitrinen ein (>>>hier mehr dazu).

Zählst du auch zu den Kaffee-Liebhabern? Dann haben wir hier ein paar Fakten und Mythen für dich, die du sicher noch nicht kanntest. Was Katzen- und Elefantenkot dazu beitragen, erfährst du in diesem Artikel!

Das wusstest du noch nicht über Kaffee

Die wohl gängigste Annahme über Kaffee von Kaufland, Rewe und Co. ist, dass er wach macht. Doch, stimmt das? Ja – mit einer kleinen, nicht ganz unwesentlichen Einschränkung! An sich ist Kaffee ein zuverlässiger Wachmacher, da das Koffein den körpereigenen Stoff Adenosin an der Ausschüttung von Schlafhormonen hemmt. Dadurch fühlt man sich zwar wacher, mehr Energie hat man dennoch nicht. Denn das Koffein hemmt das Adenosin nicht auf Dauer.

+++Trotz gestiegener Kaffee-Preise sorgt Lidl bei Kunden für Überraschung+++

Womit wir schon beim nächsten Fakt oder Mythos wären! Macht Kaffee süchtig? Jein! Denn hier muss man ein wenig differenzieren. Bei süchtig machenden Drogen schüttet das Gehirn Dopamin aus, was ein berauschendes Glücksgefühl auslöst. Bei Koffein werden jedoch viel zu geringe Mengen Dopamin ausgeschüttet, als dass ein Rausch entstehen könnte.

Was viele Menschen als „Kaffeesucht“ bezeichnen, ist dann wohl eher dem Gewöhnungseffekt zuzuschreiben, der beim Absetzen zu milden Entzugserscheinungen wie Kopfschmerzen führen kann.

Teuerster Kaffee wird aus Tierkot gewonnen

Kaffeesüchtig oder nicht, für viele Liebhaber geht es vor allem auch um den Genuss. Dass man bei Kaufland, Rewe und Co. aktuell ziemlich tief in die Tasche für die Bohnen greifen muss, ist kein Geheimnis mehr. Doch es geht noch teurer! Denn einer der exklusivsten Kaffees der Welt wird aus Tierkot gewonnen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Ja, richtig gehört! Mit einem Kilopreis von um die 1.000 Euro stehen „Black Ivory“ oder „Kopi Luwak“ ganz oben an der Spitze. Denn diese besonderen Kaffeebohnen stammen aus dem Kot von Elefanten bzw. nachtaktiven Schleichkatzen aus Südostasien.

Kaffee-Mythos endlich aufgeklärt!

Auch wenn Kaffee für viele Liebhaber Genuss oder Mittel zum Zweck ist, hält sich schon ziemlich lange der Mythos, dass das beliebte Getränk dem Körper Wasser entzieht. Doch das stimmt nicht! Zwar wirkt Kaffee harntreibend, jedoch dehydriert er deinen Körper nicht.

Mehr spannende Themen für dich:

Er trägt sogar zur Flüssigkeitsaufnahme bei und kann laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zur täglichen Flüssigkeitszufuhr dazu gezählt werden. Das oftmals in Cafés dazu servierte Glas Wasser dient lediglich dazu, dass deine Geschmacksknospen für das Kaffeearoma sensibilisiert werden.