Kaufland, Rewe, Edeka und Co.: US-Fans aufgepasst! Kult-Snack kommt nach Deutschland

Das dürfte ziemlich viele Fans von US-Snacks freuen! In den vergangenen Jahren haben Supermarkt-Ketten wie Kaufland, Rewe oder Edeka ihr Sortiment immer mehr ausgebaut. So fanden auch immer mehr internationale Snacks und Speisen Platz in den Regalen.

Doch schon bald gibt es einen wahren Klassiker in den USA auch hier in Deutschland. Denn der beliebte Cracker-Snack der Marke „Cheez-It“ kommt in die deutschen Läden. Doch bei wem und wann? Diese Redaktion hat bei Kaufland, Rewe und Edeka nachgefragt.

Kaufland und Co. stocken auf

Eine Kaufland-Sprecherin bestätigt gegenüber dieser Redaktion, dass es die beliebten Cracker bald in den Regalen zu finden sind. Doch ein wenig Geduld müssen Kunden noch mitbringen. „Wir bieten unseren Kunden eine große Auswahl an Produkten des täglichen Bedarfs, darunter auch beliebte Snacks und Cracker. Hierzu zählen ab Oktober dieses Jahres auch die Käsecracker von der Marke ‚Cheez-It‘ in der Sorte ‚Double Cheese‘ und ‚Cheese & Chilli’“, so die Pressevertreterin.

Neben den „Cheez-It“-Snacks gibt es aber auch andere Leckereien aus Übersee. „Wir erweitern unser Sortiment regelmäßig und bieten unseren Kunden damit stets eine vielfältige Auswahl aus dem Inland als auch Ausland an. Bereits heute finden unsere Kunden bei uns beliebte US-Marken, wie zum Beispiel ‚The Hershey Company‘ oder ‚Reese’s‘ im Sortiment“, heißt es abschließend.

US-Snack nicht in allen Edeka-Filialen

Auch Rewe stockt sein Sortiment mit den Snacks aus. „Das Produkt wird es in einer großen Anzahl an Rewe-Märkten ab Anfang bis Mitte Oktober zu kaufen geben. Wir halten stets Ausschau nach spannenden Produkten, die unser Sortiment sinnvoll ergänzen könnten“, verrät der Markt auf Nachfrage dieser Redaktion. Edeka ist da etwas schneller unterwegs.

Hier gibt es die Produkte nämlich schon! „Die Marke ‚Cheeze it‘ ist seit Mitte August bei Edeka und Netto Marken-Discount erhältlich“, erklärt eine Sprecherin gegenüber dieser Redaktion. Dadurch, dass Edeka jedoch genossenschaftlich strukturiert ist, kann es sein, dass es den US-Snack nicht in jeder Filiale zu finden ist: „Unsere 3.200 Kaufleute können eigenständig über ihre Märkte entscheiden, so etwa auch über ihre Marktgestaltung und das Sortiment.“