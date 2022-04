Rewe und Kaufland: Rückruf! Verzehr von DIESEM Produkt könnte gefährlich sein

Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Achtung, es gibt einen Rückruf bei Rewe und Kaufland!

Der Discounter und der Supermarkt Rewe und Kaufland müssen ein Lebensmittel zurückrufen. Dabei geht es um den Artikel „Garnelen Salat mit Cocktail-Creme“ der Marke „Nadler“ in der 125-Gramm-Schale und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 22. April 2022. Die WSF Fischfeinkost GmbH ruft dieses Produkt zurück.

Kunden, die das betroffene Produkt bei Rewe oder Kaufland gekauft haben, sollten es nicht essen – im schlimmsten Fall könnte Lebensgefahr drohen!

Rewe und Kaufland: Rückruf von beliebtem Produkt – Verzehr könnte gefährlich sein

Wie der Hersteller weiter mitteilt, ist auf dem Becher-Boden sowie auf der Becher-Seite ein Etikettierfehler aufgetreten. Und der ist schwerwiegend, denn: Bei einzelnen Produkten könnte die Ausweisung der Allergene Garnelen, Sahne und Natriummetabisulfit sowie die Spurenhinweise für Fisch, Soja, Sellerie, Sesam und Gluten fehlen!

Rewe und Kaufland: Rückruf eines beliebten Lebensmittels! (Symbolfoto) Foto: IMAGO / UIG

Im Klartext: Allergiker könnten beim Verzehr richtige Probleme bekommen. Der Rückruf betreffe ausschließlich das genannte Produkt, andere Salate oder Mindesthaltbarkeitsdaten der Marke „Nadler“ seien nicht betroffen. Das gekaufte Produkt kann zu Rewe oder Kaufland zurückgebracht werden. Dort wird dann das Produkt ausgetauscht oder auf Wunsch der Kaufpreis erstattet.

Rewe und Kaufland: Allergiker sollten Garnelen-Salat meiden

Wie Allergiker darauf reagieren, kann unterschiedlich sein. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, so zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- und Rachenraum sowie Anschwellen der Zunge.

Symptome im Magen-Darm-Bereich könnten Übelkeit, Blähungen, Erbrechen und Durchfall sein. Viel gefährlicher sind dagegen allergische Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien oder auch der Haut (Nesselsucht, Juckreiz).

Im Extremfall droht ein anaphylaktischer Schock. (mg)