Rewe verkündet Neuerung bei Kassenbon – Kunden stocksauer: „Das machen wir nicht mit“

Supermarkt Rewe hat am Dienstag (26. März) eine interessante Neuerung bei den Kassenbons verkündet. Was auf den ersten Blick doch erstmal sehr praktisch und zielführend erscheint, hat ein paar Kunden aber total auf die Palme gebracht. Rewe hingegen versucht aufzuklären, was es mit der Neuerung auf sich hat.

Rewe mit dieser Neuerung beim Kassenbon

Wie Rewe auf Facebook bekannt gegeben hat, ist es möglich, dass sich Kunden in Zukunft ihren Kassenzettel in der App anzeigen oder sich per E-Mail zusenden lassen können. Der Supermarkt nennt es Rewe eBon und möchte durch die Vermeidung von Papier des Kassenzettels einen Beitrag zum Wohle der Umwelt leisten. Außerdem wirbt der Supermarkt damit, dass Kunden so auch mehr Platz im Portemonnaie haben.

+++ Rewe, Kaufland und Co: Getränke-Hersteller sorgt für Hammer – endlich ist es so weit! +++

Die Kunden reagieren mit gemischten Gefühlen auf das neue digitale Angebot des Supermarkts. Ein Kunde ist folgender Meinung: „Nee! Den Bon brauche ich hin und wieder. Zum Beispiel als Garantie-Beleg (3 Jahre) und zum eventuellen Einsenden.“ Die Sorge entkräftet das Unternehmen aber: „Unseren eBon bekommst du auch zusätzlich via E-Mail und auch dieser ist rechtsgültig. Außerdem kannst du, sofern du ihn benötigst, zusätzlich zum versendeten eBon einen Papierbon anfordern.“

Einige Rewe-Kunden sind gegen den eBon

Eine Kundin hat aber noch ganz andere Befürchtungen: „Das machen wir nicht mit! Digitalisierung ist Kontrolle, die nicht sein darf.“ Ebenfalls nicht so begeistert von dem neuen eBon ist diese Kundin: „Man könnte da mal an die älteren Leute denken und nicht alles abschaffen, was die gewöhnt sind. In anderen Länder wird soviel Müll gemacht, da wird nichts verboten. Solange nicht jedes Land einig ist, was mit dem Müll und so weiter genau passiert, ist das sowieso egal.“

Mehr News:

Es gibt aber auch einige Rewe-Kunden, die sich sehr über die Neuerung freuen. So wie dieser Kunde, der gerne den Ebon benutzt: „In Verbindung mit den Scan & Go Scannern und den SB Kassen ist alles super einfach. Auf dem Scanner habe ich während des Einkaufs immer alles im Blick, sehe die Preise, meine Zwischensumme, Pfand, Rabatte durch Coupons und so weiter. Nur schade, dass Rewe bei Payback aussteigt. Ist mein Hauptpunkte- Partner.“