Rewe-Kunden schauen verdutzt ins Kühlregal – „Es nervt mich richtig“

Ob Kaffee zum Frühstück, mit Eis serviert als Nachspeise oder einfach als Energie-Kick zwischendurch – viele Menschen in Deutschland trinken (jeden Tag) Kaffee. Kein Wunder, dass man ab und an Nachschub bei Rewe, Kaufland & Co. kaufen muss.

Doch als ein Kunde eben jetzt einen neuen Eiskaffee der Eigenmarke von Rewe kaufen wollte, sorgte ein Zettel für Ärger.

Kaffee bei Rewe: Zettel löst Ärger aus

Eben dort stand: „Werte Kundschaft, falls Sie keinen Ja! Kaffee mehr im Regal vorfinden, schauen Sie bitte zur Salatbar. Dort haben wir weitere Einheiten platziert.“ Und eben dieser kleine DIN-A4-Zettel, welcher auch prompt auf Reddit gepostet wurde, sorgte für reichlich Wirbel im Netz.

++ Mehr News: Einkaufen am Tag der Deutschen Einheit in NRW? HIER haben Lidl, Rewe und Co. auf ++

„Es nervt mich richtig, dass die Teile jetzt in ein anderes Kühlregal gepackt wurden. Erstmal schön durch den halben Laden rennen für die Zuckerplörre. Und nein, ich werde nur, weil es jetzt da steht, sicher nicht noch ein in Remoulade getränktes, reudiges, Chemo Sandwich kaufen“, wütet so ein User. Auch ein anderer schreibt verärgert: „Kaffee zieht nun gegen den Tee in den Krieg.“

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Mogelpackung entlarvt? HIER gibts mehr Details

Somit ist also klar: Die Kunden müssen nun nicht nur im Regal, sondern auch an der Salatbar nach den Eiskaffees suchen. Apropos Rewe: Gibt es jetzt eine neue Mogelpackung in den diversen Supermärkten? Kunden sollten es jetzt schon merken, wenn sie Getränke kaufen. Der Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie bringt nämlich leichtere Mehrwegflaschen auf den Markt, die es jetzt bei Rewe, Kaufland und anderen Supermärkten gibt.

Die neuen Flaschen sind bis zu 14 Prozent leichter, was weniger CO₂-Emissionen bedeutet, bleiben aber genauso stabil. Mehr Details findest du HIER.