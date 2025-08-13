Zwei Tote nach Käse-Verzehr! Urlauber und Rewe-Kunden müssen jetzt dringend handeln

Ein Käse-Drama sorgt derzeit in Deutschland und Frankreich für Wirbel: Der französische Käseproduzent Chavegrand hat einen dringenden Rückruf mehrerer Käsesorten gestartet – Grund ist der Verdacht auf eine hochgefährliche Listerien-Verunreinigung.

In Frankreich forderte der Ausbruch der bakteriellen Infektion bereits zwei Todesopfer, 21 weitere Menschen sind erkrankt. Vor allem Kunden von Rewe sind betroffen – erfahre HIER alles Wichtige.

Rewe ruft beliebte Käsesorten zurück – um diese Produkte handelt es sich

In gleich mehreren deutschen Supermärkten, darunter auch Rewe, sind Käseprodukte verkauft worden, die möglicherweise mit dem gefährlichen Bakterium „Listeria monocytogenes“ kontaminiert sind. Der Hersteller Chavegrand hat deshalb einen Rückruf gestartet, der konkret drei Sorten betrifft: Buchette de Chèvre Vieux Porche, Camembert de Caractère sowie Camembert Charles VII.

++ Kunden von Aldi, Rewe und Co. sollten es nie erfahren – ZDF bringt Übles ans Licht ++

Vom Rückruf betroffen sind folgende Chargen:

Buchette de Chèvre Vieux Porche Charge: C5175123 – Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 20.08.2025

Camembert de Caractère C5196170 – MHD: 29.08.2025 C5189156 – MHD: 22.08.2025 C5183129 – MHD: 16.08.2025 C5176114 – MHD: 09.08.2025 C5189131 – MHD: 22.08.2025 C5181148 – MHD: 15.08.2025 C5196170 MHD 29/08/2025

Camembert Charles VII C5160022, C5174014, C5154095, C5160044 – jeweils mit den MHDs: 11.08.2025 und 25.08.2025



Supermarkt ruft Light-Käse-Produkt zurück

Und auch ein weiteres Produkt von Rewe ist laut dem Unternehmen betroffen, nämlich:

ja! Körniger Frischkäse 0,1% 200g EAN-Code: 43 37256 94458 8 – MHD: 11.08.2025



Wegen eines technischen Defekts kann nämlich nicht ausgeschlossen werden, dass sich in dem betroffenen Produkt gefährliche Metallteile befinden. Aus diesem Grund wurde aus Vorsicht das Rewe-Produkt bereits komplett aus dem Verkauf genommen und ist nicht mehr erhältlich.

Symptome nach Verzehr: Schwangere und Senioren sind besonders betroffen

Klar ist: Verbraucher, die eines dieser Produkte gekauft haben, sollten es unter keinen Umständen verzehren. Die betroffenen Käse von Rewe & Co. können entweder im Müll entsorgt oder gegen Erstattung im jeweiligen Supermarkt zurückgegeben werden. Besonders wichtig: Wer nach dem Verzehr eines der betroffenen Produkte Symptome wie Fieber, Gliederschmerzen oder andere grippeähnliche Beschwerden feststellt, sollte sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen – selbst dann, wenn der Verzehr bereits mehrere Wochen zurückliegt.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Besonders Schwangere und ältere Personen müssen bei dem Bakterium „Listeria monocytogenes“ Obacht geben – sie könnten besonders betroffen sein. Für weitere Rückfragen hat der Hersteller sogar eine kostenlose Hotline eingerichtet: +33 800 00 91 80

Auch wenn das Produkt möglicherweise schon verzehrt wurde: Das Risiko besteht weiterhin. Wer jetzt schnell reagiert, kann im Ernstfall Schlimmeres verhindern. Prüfen also deine Vorräte – und handeln am besten sofort.