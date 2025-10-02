Rewe lehnt Deutschland-Schokolade von Heino ab – mit DIESER Begründung

Hat die „Deutschland“-Schokolade von Schlagersänger Heino wirklich das Zeug, um die Dubai-Schokolade abzulösen? Seit dem 30. August gibt es die Nascherei im Handel zu kaufen. Vorerst allerdings nur bei Galeria Kaufstadt Kaufhof und online im Heino-Shop, wie der 86-Jährige selbst auf Facebook verkündete.

Der bittere Grund: Offenbar lehnen es viele Supermärkte ab, die Heino-Schokolade bei sich zu verkaufen. So lautet zumindest der Vorwurf des Künstlers: „Eine Schokolade in Schwarz-Rot-Gold reicht offenbar schon aus, um Großhändler der Supermarkt-Ketten zittern zu lassen! Das ist merkwürdig und schwachsinnig zugleich – es geht hier doch nur um eine Süßigkeit.“ Diese Redaktion hat bei Edeka und Rewe nachgefragt.

Rewe lehnt Heino-Schokolade ab

Während der unverkennbare Sänger mit den platinblonden Haaren und der schwarzen blickdichten Sonnenbrille daran glaubt, dass das patriotische Branding der Schokolade das Problem sei, nennt Rewe gegenüber dieser Redaktion andere Gründe für die Abfuhr. „Die vom Lieferanten gesetzte Verkaufspreisempfehlung und die zu erwartende Nachfrage erfüllen für uns nicht die Voraussetzungen für eine Listung“, heißt es von der Pressestelle.

Unsere Anfrage bei Edeka blieb bislang unbeantwortet. Gegenüber der „Bild“ ließ man kurz nach der Markteinführung der Schokolade mitteilen: „Bei uns in der Zentrale ist das Thema bisher nicht bekannt. Zur Erläuterung: Edeka ist ein genossenschaftlicher Verbund, der von rund 3.200 selbstständigen Kaufleuten getragen wird, die das Sortiment ihrer Märkte eigenständig gestalten.“

Große Nachfrage im Online-Shop

Und in einzelnen Edeka-Filialen scheint es die „Deutschland-Schokolade“ auch geschafft zu haben. Wie uns ein Leser mitteilte, habe er die Heino-Schokolade zudem auch bereits in der Edeka-Filiale in Kappeln an der Schlei entdeckt. Zudem postete ein Mann auf Instagram ein Bild, welches einen Heino-Aufsteller mit der entsprechenden Schokolade zeigt. Es soll sich dabei um „EDEKA Frauen“ in Heide handeln.

Laut der Argumentation von Rewe wird davon ausgegangen, dass die Nachfrage einfach nicht hoch genug ist. Doch im Online-Shop scheint die große Nachfrage nach der 200-Gramm-Tafel für 8,99 Euro sogar schon zu Verzögerungen bei der Lieferung zu führen (hier mehr dazu). Vielleicht kommt es bei den Supermärkten und Discountern ja noch zu einem Umdenken.