Rewe: Geheimer Trick an Supermarkt-Tür – kaum ein Kunde kennt ihn

Täglich gehen in Deutschland tausende Menschen bei Rewe ein und aus. Auf dem Weg zu ihrem Wocheneinkauf oder der schnellen Erledigung im Supermarkt dürften die wenigsten Kunden die Eingangstür des Supermarkts genau studieren. Vielen dürfte ein Detail deshalb entgangen sein, auf das die Handelskette mit Sitz in Köln seit längerer Zeit setzt.

Dabei handelt es sich um eine Markierung, die Rewe gezielt einsetzt, wissen einige Kunden. Doch selbst wenn sie dir aufgefallen wäre, hättest du den Trick dahinter vermutlich kaum erraten können.

Rewe arbeitet mit diesem Eingangstür-Trick

Ist er dir schon einmal aufgefallen? Ein bunter Aufkleber an der Schiebetür des Supermarkts? Viele Rewe- und Penny-Filialen arbeiten mit dem bunten Längsstreifen, der immer auf der gleichen Höhe angebracht wird. Oben grün, darunter gelb, schwarz und rot. „Weiß jemand, welchen Nutzen sie erfüllen?“, fragte ein Kunde im Online-Forum „Reddit“. Die Antwort folgte prompt.

So will Rewe offenbar mit diesen Aufkleber Verbrechen im Supermarkt aufklären. „Sind für die Größenbestimmung von Räubern die durch die Türe flüchten. Für etwaige Zeugen“, klärt ein „Reddit“-User auf. Stürmt ein Krimineller mit geklauter Ware aus dem Supermarkt, muss er zwangsläufig an den Längsstreifen an der Eingangstür vorbei. Die Farbfelder sollen dann bei der Ermittlung der Körpergröße helfen. Die können in der Hektik des Geschehens dann leichter an die Polizei weitergegeben werden.

So können Kunden Rewe helfen

„Die Markierungen sind seit vielen Jahren fester Bestandteil unserer Sicherheits- und Präventionsstrategie in allen unseren Märkten. Sie tragen dazu bei, die Größenbeschreibung eines möglichen Täters zu erleichtern“, bestätigt auch Rewe-Pressesprecher Thomas Bonrath der „Bild“. Jede Farbe stehe für eine Größenangabe, die den Angestellten bekannt sei.

Sollte ein Kunde einen Ladendieb im Eingangsbereich entdecken, könne er die Farbe auf Kopfhöhe des Täters nennen. Etwas ungünstig dürfte allerdings sein, dass die unscheinbare Farbskala nicht jedem Kunden bekannt ist – und sie außerdem kaum auffällt.