Rewe: Mitarbeiter-Gehälter machen die Runde – Kunden fallen vom Glauben ab

So viele Märkte, so viele Mitarbeiter – und doch eine schwache Bilanz! Rewe gehört in Deutschland mit rund 3.800 Märkten zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel. Rund 170.000 Menschen arbeiten für Rewe im Verkauf, im Lager, an der Kasse und in anderen Bereichen. Doch laut dem Job-Bewertungsportal „Kununu“ sind gerade mal 50 Prozent mit ihrem Gehalt zufrieden!

Laut „Kununu“ kassiert man bei Rewe jährlich im Durchschnitt 36.110 Euro. Das ist weniger, als Mitarbeiter im gesamten Lebensmitteleinzelhandel im Schnitt bekommen (40.137 Euro). „Kununu“-Sprecher Dario Wilding gegenüber „Bild“: „Dementsprechend liegt die Gehaltszufriedenheit der Rewe-Mitarbeiter aktuell bei 50 Prozent.“ Doch wie reagiert die Supermarkt-Kette auf die Kritik?

Rewe: Mitarbeiter sind am unzufriedensten

Rewe selbst wehrt sich gegen die Gehaltskritik. Ein Sprecher zu „Bild“ erklärt, dass man allein in den vergangenen zwei Jahren die tariflichen Entgelte um zehn Prozent erhöht worden seien. Der Sprecher: „Diese Erhöhung ist in den ‚Kununu‘-Zahlen mit Stand August 2024 nicht erkennbar.“

Und: „Ein Abgleich der ‚Kununu‘-Angaben mit unseren Daten zeigt, dass diese nicht mehr den aktuellen Vergütungsstandards des Rewe-Filialgeschäfts oder den tariflichen Mindestentgelten entsprechen, an die wir im deutschen Einzelhandel gebunden sind.“

Rewe wehrt sich gegen Kritik

Außerdem sei das reine Gehalt nicht das Einzige, was Mitarbeiter bekommen würden. Neben Weihnachts- und Urlaubsgeld würden sie auch noch weitere geldwerte Vorteile wie Einkaufs- und Mitarbeiter-Rabatte oder Zuschüsse zum Deutschlandticket und zur betrieblichen Altersvorsorge erhalten. „Je nach Betriebszugehörigkeit, Qualifikation und Bundesland fallen die Gehälter unserer Mitarbeiter also deutlich höher aus“, so der Sprecher.

Beim Thema „Gesamtpaket“, also der allgemeinen Zufriedenheit, gaben die Rewe-Mitarbeiter ihrem Arbeitgeber im Durchschnitt 3,4 von möglichen fünf Sternen. Zur Einordnung: Die bundesweite Zufriedenheits-Wertung über alle Branchen hinweg liegt mit 3,7 etwas höher.