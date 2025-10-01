Alarm an Rewe-Frischetheke – das kann nur eines bedeuten

Die Qualität der angebotenen Lebensmittel sind für Supermärkte wie Rewe der wichtigste Faktor im Sortiment – vor allem an den Frischetheken, an denen Fleisch, Fisch oder Käse stets der Luft ausgesetzt sind. Entsprechend streng sind hier die Regelungen. Und entsprechend ernst ist es zu nehmen, wenn hier tatsächlich Alarm ausgelöst werden sollte.

Im „Sat.1 Supermarkt-Check“, den der Sender am 22. September im TV ausstrahlte, verrät ein Rewe-Mitarbeiter, welche strengen Vorgaben er an der Frischetheke einhalten muss.

Alarm an der Rewe-Frischetheke – was steckt dahinter?

Metzgermeister Stefano Di Luca zeigt in der Doku seinen Arbeitsalltag in einer Rewe-Filiale im hessischen Egelsbach. Täglich werden die Frischetheken im Supermarkt mit neuer Ware beliefert, das meiste Fleisch kommt dabei aus den Rewe-Zentrallagern. Dafür arbeitet der Supermarkt mit regionalen Anbietern und Herstellern zusammen.

An der Frischetheke im Laden gelten dann besondere Regeln, um die – häufig unter Bio-Standards hergestellten – Produkte im bestmöglichen Zustand zu verkaufen. „Lebensmittel in der Frischetheke sind natürlich noch einmal anfälliger“, betont auch Ernährungsexpertin Dr. Britta Schautz von der Berliner Verbraucherzentrale in der Sat.1-Doku.

Daher gibt es vor allem bezüglich der Temperaturen für die Produkte in der Auslage – z.B. 4 Grad Celsius für Hackfleisch – eindeutige Vorgaben, die sowohl für die Frischetheken als auch für die abgepackten Produkte im Kühlregal gelten.

Kühlkette darf nicht unterbrochen werden

Die meiste Zeit überwacht eine automatische Temperaturerkennung die Kühlkette im Rewe-Markt. Weichen die Werte von den Vorgaben ab, schlägt das System Alarm, wie Sat.1 erklärt. Metzgermeister Di Luca in der Egelsbacher Filiale misst trotzdem immer mal wieder händisch in der Frischetheke nach.

Das Rohprodukt, das von externen Lieferanten in die Frischetheke gebracht wurde, könnte bereits von sich aus zu warm sein, erklärt Di Luca. Auch ein zu hohes Stapeln von Produkten kann die Temperatur in der Auslage steigen lassen.

Ganz verhindern lässt sich das Ablaufen von Lebensmitteln gleichzeitig aber auch nicht – doch auch da gibt sich der Rewe-Mitarbeiter pragmatisch: „Wenn Käse mal schimmelt, dann wird der auch abgeschrieben, dann ist es halt so. Mir tut es selbst ums Lebensmittel leid. Vielleicht ist es nur ein kleiner Punkt, aber es ist halt so. Wir haben unsere Vorgaben, an die halten wir uns. Der Kunde dankt’s uns.“

Die gesamte Doku „Rewe, Kaufland, Edeka – der Sat.1-Supermarkt-Check“ kannst du dir auf Joyn ansehen.