Rewe mit ungewöhnlicher Neuerung an Kassen – diese Kunden haben jetzt Vorrang

An diesen Anblick müssen die Kunden mancher Filialen von Rewe sich wohl erst noch gewöhnen. Es geht um die Kassen der Supermarktkette, einen ungewöhnlichen Ablauf und klare Reaktionen der Kunden. Aber eins nach dem anderen.

In manchen Filialen von Rewe haben seit geraumer Zeit ganz bestimmte Kunden an der Kasse Vorrang vor anderen Kunden. Handelt es sich bei diesen bevorzugten Kunden etwa um VIPs? Oder besitzen diese Kunden womöglich eine spezielle Mitglieds-Karte (hier alle Infos zu den Gefahren von Payback und Co.)?

Rewe gewährt Einsatzkräften Vorrang

Keineswegs! Es geht um Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdiensten oder der Feuerwehr. Diese haben zwischen ihren vielen Einsätzen häufig kaum die Zeit, um Mahlzeiten zu sich zu nehmen oder (auch aus dienstlichen Gründen) einzukaufen. In verschiedenen Rewe-Filialen dürfen diese Einsatzkräfte nun an der Kasse einfach an den anderen vorbeigehen und sich „vordrängeln“.

„Aufgrund der gestiegenen Einsatzzahlen durch die aktuelle Situation kommt es schon fast täglich vor, dass wir unser Essen an den Kassen liegen lassen müssen und dann wieder zum nächsten Einsatz fahren“, erklärt eine Rettungssanitäterin im Gespräch mit RTL. Und so fasste Jürgen Herröder eine starke Entscheidung. „Wir haben des Öfteren gemerkt, dass die einfach keine Zeit haben und dann das Funkgerät ging und dann die Rettungskräfte wieder zum Einsatz mussten und somit keinen Proviant aufnehmen konnten“, sagt der Leiter einer Rewe-Filiale im hessischen Freigericht und führte eine „Rettungsgasse“ für Einsatzkräfte an der Kasse ein.

Kunden von Rewe-Initiative begeistert

Auch eine Filiale von Rewe in Dortmund macht mit. Die Feuerwehr Dortmund teilte mit: „In einem großen Dortmunder Lebensmittelmarkt haben Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus Respekt und Solidarität für ihre Arbeit an den Bedienungstheken und Kassen Vorrang vor den anderen Kunden.“

Die Kunden sind begeistert. Unter dem Post der Feuerwehr Dortmund hagelt es Likes. „Finde ich super“, meint ein Rewe-Kunde: „Das sollte überall so sein.“

Eine andere Rewe-Kundin meint: „Ich sehe auch immer zu, dass Rettungskräfte ganz schnell durchkommen. Es gibt aber auch Kunden, die kein Verständnis dafür haben. Ich verstehe sowas nicht.“