Rewe-Filiale zeigt die ganze Wahrheit – Kunden fassungslos: „Immer respektloser“

Man kennt es: Wenn man an der Kasse bei Rewe steht und die Schlange schon wieder unendlich lang erscheint, dann regt einen jeder Kunde vor einem selbst mehr auf als sonst. Hier braucht einer zu lange beim Einpacken, da sorgt einer mit einem fehlerhaften Strichcode für zusätzliche Wartezeit. Da wünscht man sich einfach, die Leute vor einem würden sich in Luft auflösen.

Genauso dürfte es allerdings auch den Kassierern bei Rewe gehen. Denn was die sich jeden Tag anhören und welches Verhalten sie ertragen müssen, ist kaum vergleichbar mit dem Warten in der Schlange. Ein Video eines Rewe-Marktes bringt da erneut Aufschluss über die alltäglichen Qualen der Kassierer.

Rewe-Filiale zeigt, wie es an der Kasse wirklich zugeht

Die Rewe-Filiale „Irrgang Braunsfeld“ in Köln zeigt in einem Facebook-Video eine zunächst typische Szene an der Kasse. Die Mitarbeiterin kassiert die Ware und nennt dem Kunden einen endgültigen Preis. Der reagiert zwar freundlich, nimmt sich dann aber jede Zeit der Welt, seinen Einkauf einzupacken. So holt er sogar einzelne Riegel aus der Umverpackung.

Die Kassiererin wiederholt den Preis, um den Kunden darauf hinzuweisen, dass er erst einmal bezahlen soll. Doch der ignoriert sie, sodass sie schließlich eine weitere Kasse zur Öffnung ausrufen muss. Eine gestellte Szene, ja, aber so mancher Kassierer dürfte diese Situation bereits aus dem Alltag kennen. „Wer kennt’s?“, fragt der Rewe-Markt mit einem lachenden und einem weinenden Smiley. Denn was hier als „Alltag an der Kasse“ im Video betitelt wird, ist wahrer als so mancher Kunde denken könnte.

Dreister Kunde an Rewe-Kasse – „Mehrfach die Woche“

Über 700 Likes und 240 Kommentare hat das Video mittlerweile (Stand 10. November) und viele davon lesen sich ähnlich. Einige im Einzelhandel tätige Nutzer melden sich und teilen ihre Erfahrungen:

„Erlebe ich auch mehrfach die Woche.“

„Meine Frau arbeitet im Einzelhandel und rät jedermann davon ab, dort zu arbeiten, egal ob an der Kasse oder hinter einer Theke. Und zwar nicht wegen des Jobs an sich, sondern wegen der Menschen, die immer unhöflicher und respektloser werden!”

„Da kann man als Kassiererin Bücher schreiben…. und es geht nicht nur so ….. da gibt es noch ganz andere Kandidaten!“

Auch Kunden melden sich zu Wort: „Ich hasse es und so entsteht Stau an der Kasse“. Einige merken zudem an, dass die Ware – so lange nicht bezahlt – noch dem Geschäft gehört und man daher erst bezahlen und dann einpacken solle. „Dafür hat man in der Regel auch einen Einkaufswagen.“

Doch hier lenken nicht wenige ein und argumentieren, dass man an der Kasse so wenig Zeit habe und sich gedrängt fühle, alles schnell in die Tasche zu werfen. So würden empfindliche Nahrungsmittel beschädigt und man selbst unnötig gestresst. Daher würden sich einige Kunden die nötige Zeit nehmen. Man solle dabei jedoch im Rahmen bleiben und nicht so übertreiben, wie es der Kunde in dem Video tut.